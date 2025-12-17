Der Uedemer SV kann zufrieden sein – Foto: Susanne Schmidt

Der Uedemer SV kann zufrieden sein In der Kreisliga A Kleve/Geldern galt die Mannschaft als Aufstiegsfavorit. Jetzt überwintert sie auf Platz vier. Spielertrainer Peter Janßen zieht ein Zwischenfazit.

Es ist ein beliebtes Umfrage-Spielchen. Vor der Saison sollen die Trainer ihren Meisterschaftsfavoriten nennen. Das ist in der Bundesliga nicht anders als in den untersten Amateurklassen. Im Sommer fiel vor dem Startschuss in die Kreisliga A Kleve/Geldern immer wieder ein Name: Uedemer SV.

Beim Uedemer SV wird die Messlatte nicht zu hoch angesetzt Diese Prognose war erwartbar. In seiner letzten Spielzeit auf der Uedemer Trainerbank hatte Martin Würzler, inzwischen Sportlicher Leiter des Klubs, den Umbruch erfolgreich in Angriff genommen und ein schlagkräftiges Team geformt. Diese war in der abgelaufenen Saison eine gefühlte Ewigkeiten lang ungeschlagen geblieben, ehe sie im Endspurt um den Bezirksliga-Aufstieg dem TSV Weeze und Viktoria Goch II den Vortritt lassen musste. Deshalb stand für die Konkurrenz im Vorfeld fest: Diesmal ist der USV an der Reihe.

Doch weit gefehlt. Der vermeintliche Topfavorit hat sich nach 16 absolvierten Spielen mit zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Siegfried Materborn auf Rang vier in die Winterpause verabschiedet. Die Enttäuschung darüber hält sich aber bei den Verantwortlichen in Grenzen. „Wir hatten vor der Saison mindestens Platz vier als Zielvorgabe genannt. Und damit liegen wir zur Winterpause genau im Soll“, sagt Spielertrainer Peter Janßen. Intern hatte man ganz bewusst die Messlatte nicht allzu hoch angesetzt. „Ein Trainerwechsel bringt immer auch neue Ansätze und eine neue Ansprache mit sich. Außerdem hat unsere junge Mannschaft in der vergangenen Saison fast immer an ihrer Leistungsgrenze agiert und ist manchmal auch unterschätzt worden. Das ist vorbei, die Gegner haben sich auf uns eingestellt“, erklärt Janßen.