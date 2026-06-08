Der überraschende Meisterweg der SSG Einhausen II

Im vergangenen Sommer wollte Nico Grimm noch nichts von einem Aufstieg oder gar von einer Meisterschaft wissen. Der Einhäuser Trainer war sich nach zwei Jahren, in denen die SSG II noch gegen den Abstieg gespielt hatte, zwar der Tatsache bewusst, dass er durch die zahlreichen Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs in den Seniorenbereich gewechselt waren, mit dem vorhandenen Stammpersonal eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung hat. Der Coach merkte aber an, dass sich diese neue Mannschaft erst finden müsse, und gab deshalb die Devise „erst einmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben“ aus. „Damals von einem Aufstieg zu träumen, war utopisch“, blickt er nun zurück.