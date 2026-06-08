Der überraschende Meisterweg der SSG Einhausen II

Einhausen. Die SSG Einhausen II ist Meister der C-Liga und steigt in die B-Liga auf. Der Aufstieg der Kreisoberliga-Reserve stand schon vor dem letzten Spieltag fest, doch die Schützlinge von Trainer Nico Grimm wollten unbedingt vor den Mitaufsteigern FV Biblis II und FC Starkenburgia Heppenheim II als Erster über die Ziellinie gehen. Dieses Vorhaben setzten die Einhäuser mit einem 7:3-Erfolg gegen den TSV Aschbach II eindrucksvoll um.
Im vergangenen Sommer wollte Nico Grimm noch nichts von einem Aufstieg oder gar von einer Meisterschaft wissen. Der Einhäuser Trainer war sich nach zwei Jahren, in denen die SSG II noch gegen den Abstieg gespielt hatte, zwar der Tatsache bewusst, dass er durch die zahlreichen Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs in den Seniorenbereich gewechselt waren, mit dem vorhandenen Stammpersonal eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung hat. Der Coach merkte aber an, dass sich diese neue Mannschaft erst finden müsse, und gab deshalb die Devise „erst einmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben“ aus. „Damals von einem Aufstieg zu träumen, war utopisch“, blickt er nun zurück.
Der Gewöhnungsprozess gelang, die neu formierte Mannschaft benötigte aber die Vorrunde, um richtig zusammenzufinden. Vom zweiten bis vierten Spieltag führte die SSG II zunächst die Liga an, dann rutschte sie im Klassement bis auf den fünften Platz ab, befand sich aber immer noch in Schlagdistanz zu den Plätzen eins bis drei. Mit dem Beginn der Rückrunde rollte die SSG II das Feld aber von hinten auf, belegte nach dem 21. Spieltag nach einem 1:0-Erfolg gegen den TSV Weiher mit Rang zwei erstmals wieder einen direkten Aufstiegsplatz.
Nun wurden der Aufstieg und sogar die Meisterschaft zu einem Thema. Zunächst gelang es, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen, wobei für Nico Grimm das 3:1 bei der SG Waldesruh/Azzurri Lampertheim von großer Bedeutung war. „Da haben wir nach einer unterirdischen Leistung das Spiel noch gedreht. Das hatte Signalwirkung.“
Kurz danach rutsche Einhausen nach einem 2:3 beim FV Biblis II zwar noch einmal auf Platz drei ab, doch die einzige Niederlage der Rückrunde rüttelte die Mannschaft richtig wach, und es gelangen sechs Siege in Folge, darunter ein wichtiger und vorentscheidender 2:1-Erfolg gegen den unmittelbaren Konkurrenten Starkenburgia Heppenheim II.
Im Rückblick spricht Nico Grimm von einer „sensationellen Runde“ seiner Mannschaft und hebt den Charakter und den Willen seines Teams hervor. „Ich habe selten so eine Mannschaft gesehen, die alles bereit ist zu geben und in der jeder für den anderen einsteht. Dieser Zusammenhalt war die Basis für diesen Erfolg, der eigentlich zu früh kommt, den wir aber natürlich sehr gerne mitnehmen“, sagt der Meistercoach.
Der kann in der B-Liga nahezu auf den gleichen breit aufgestellten Kader zurückgreifen, zudem kehrt „Kerwevadder“ Lucas Mahr nach einem Gastspiel in Reichenbach zurück an die Weschnitz. Den Klassenerhalt in der neuen Spielklasse hält Grimm für machbar, wobei er bei diesem Vorhaben auch darauf setzt, dass seine Mannschaft weiterhin die Tugenden aufzeigt, die sie in dieser Saison ausgezeichnet haben. „Auch in der neuen Liga geht es nur über Wille, Einstellung und Charakter. Diese Faktoren gilt es auch bei Niederlagen zu zeigen, denn daran werden sich die Jungs gewöhnen müssen. Wir werden sicherlich wieder mehr Spiele verlieren.“