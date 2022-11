Der Überblick: Absagenflut in der Oberpfalz Die anhaltenden Niederschläge sowie der Wintereinbruch sorgen für massig Absagen

Nichts geht mehr vielerorts. Der nachts eingesetzte Schneefall sorgt, gepaart mit dem Regen, für Unbespielbarkeit zahlreicher Plätze. Teils steht eine Entscheidung über Absage oder Austragung einer Partie unmittelbar bevor (Stand: Samstag 9 Uhr), teils wurde sie bereits in Früh – oder, wie im Fall der DJK Vilzing bei ihrem Regionalliga-Heimspiel – am Freitag getroffen. Von den Oberpfälzer Bayernligisten spielt an diesem Wochenende keiner mehr; in der Bezirksliga Nord wurde gar der Spieltag in Gänze gecancelt. In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Absagen des Wochenendes fortwährend aktualisiert.