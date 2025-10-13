Marius Schäfer behauptete sich mit dem TV Woringen gegen den Tabellenführer FC Heimertingen (von rechts Sofian Bensadoun und Nick Merk). – Foto: Siegfried Rebhan

Der TV Woringen trotzt dem Spitzenreiter Kreisligist ringt dem FC Heimertingen ein 0:0 ab +++ Mindelheim schlägt den TV Bad Grönenbach +++ Lachen zeigt sich in Torlaune Verlinkte Inhalte KL Allgäu Nord TSV Kammlach TV Woringen SV Lachen Lamerdingen + 12 weitere

Der FC Heimertingen ließ mit dem 0:0 beim FC Heimertingen zwar Federn, trotzdem baute der Spitzenreiter seinen Vorsprung sogar aus. Denn der Tabellenzweite TV Bad Grönenbach musste sich beim TSV Mindelheim mit 2:3 geschlagen geben. Allerdings sitzen auch der TSV Kammlach und der SV Oberegg dem Primus mit zwei Zählern Rückstand im Nacken.



Schiedsrichter: Tobias Jehle (Königsbrunn) - Zuschauer: 150 Der TV Woringen bot dem FC Heimertingen erfolgreich Paroli und rang dem Tabellenführer ein 0:0 ab. Beide Mannschaften hatten zwar ihre Gelegenheiten, doch weder Woringens Keeper David Graßl noch der Heimertinger Schlussmann Daniel Medwed ließen sich bezwingen. dSchiedsrichter: Tobias Jehle (Königsbrunn) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Markus Lederle (Oberegg) - Zuschauer: 200 DIe SG Sontheim/Westerheim ging im Heimspiel gegen den TSV Ottobeuren leer aus und verlor mit 1:2. Stefan Dietrich hatte in der 13. Minute Ottobeuren zunächst in Führung gebracht, doch dann war Nico Prinz auf der Gegenseite erfolgreiche. Ihm glückte in der 27. Minute das 1:1. Der entscheidende Treffer fiel schließlich in der 83. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Luca Werner.Schiedsrichter: Markus Lederle (Oberegg) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 134 In der Nachspielzeit durfte der TSV Mindelheim doch noch jubeln. Felix Glück gelang in der Nachspielzeit der Treffer zum 3:2-Sieg gegen den TV Bad Grönenbach. Zuvor ging es hin und her. Tobias Hovanjek brachte den TSV in der 26. Minute mit einem in Führung, Jonas Miller steuerte drei Minuten später ein Kopfballtor zum 2:0 bei. Nach der Pause drehte Bad Grönenbach auf und glich durch Aboubacar Kader Diallo (73.) und Marco Rauh (81.) aus. Alles deutete auf eine Punkteteilung hin, bis Felix Glück nach Vorarbeit von Qazim Prushi die Partie doch noch entscheiden konnte.Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 134



Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 125 Einen ungefährdeten 3:0-Erfolg landete der TSV Kammlach gegen den FSV Lamerdingen. Tobias Diepolder sorgte in der 10. Minute nach präzisen Vorlage von Peter Thorausch für die frühe Führung. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Alexander Schlosser einen Elfmeter zum 2:0. Jonas Funk erhöhte in der 62. Minute auf 3:0, nachdem Manuel Funk ihn freigespielt hatte. In der 80. Minute hatte Schlosser sogar die Chance zum 4:0, doch Lamerdingens Torwart Kevin Tronsberg parierte den Strafstoß.Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 125



Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 160 Vier Tore, zwei Platzverweise und ein verschossener Elfmeter - beim 2:2 zwischen dem SV Oberegg und dem TSV Altusried war viel los. Sebastian Huber brachte Oberegg früh mit zwei Kopfballtoren (5., 26.) in Führung. Doch Altusried zeigte Charakter: Fabio Difilippo (33.) und Tim Fikentscher (36.) glichen binnen drei Minuten aus. Altusried verpasste sogar den Siegtreffer, als Ylber Myrta den Strafstoß nicht nutzen konnte (62.). Nach 74 Minuten musste dann Oberggs Lucas Zingerle mit Gelb-Rot vom Platz, in der hitzigen Schlussphase erwischte es dann auch noch Christoph Kiechle auf Altusrieder Seite.Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 160



Schiedsrichter: Attilio Pio Stefania (Mehrerau) - Zuschauer: 80 In der Haienbacharena gab es ein einseitiges Duell zwischen der DJK SV Ost Memmingen und dem SV Lachen. Am Ende stand es 0:6. Max Wiedenmayer eröffnete das Lachener Torfestival in der 16. Minute nach einer Vorlage von Moritz Notz. Kurz vor der Halbzeit stellte Wiedenmayer auf 0:2 (34.). Nach der Pause dominierte Lachen weiter. Julian Ottinger gelang mit seinen Toren in der 62., 65. und 67. Minute sogar ein lupenreiner Hattrick. Den Schlusspunkt setzte Jan Neugebauer in der 82. Minute mit dem 0:6.Schiedsrichter: Attilio Pio Stefania (Mehrerau) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Marcel Bittner (Heng) - Zuschauer: 120 Das Kellerduell wurde zu einer klaren Sache für den SC Ronsberg, der beim Tabellennachbarn TSV Lautrach-Illerbeuren mit 3:0 gewann. Bereits in der 14. Minute nutzte Tim Fleschutz einen Fehlpass der Lautracher, um nach einem Steilpass von Tim Albat das 0:1 zu erzielen. Nach der Halbzeit erhöhte Albat in der 52. Minute mit einem strammen Freistoß. In der 63. Minute sah zwar Philipp Demmler die gelb-rote Karte, doch selbst in Unterzahl kam der Ronsberger Sieg nicht in Gefahr. Im Gegenteil, in der Nachspielzeit sorgte Fleschutz mit seinem zweiten Treffer für den Endstand, als er einen Konter zum 0:3 abschloss.Schiedsrichter: Marcel Bittner (Heng) - Zuschauer: 120

Überraschend deutlich setzte sich der TV Boos mit 3:0 beim TSV Kirchheim. Dabei begann es für den TVB nicht besonders gut, denn Sebastian Egger scheiterte per Elfmeter an TSV-Keeper Lukas Bucher (27.). Kurz vor der Pause sorgte aber Marco Gröner doch für das 0:1 (44.). Gleich nach Wiederanpfiff erhöhte Gröner. Als Kirchheims Simon Reichle in der 56. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, war die Partie fast schon entschieden. In der Schlussphase verwandelte Gröner dann och einen Elfmeter und machte mit dem 0:3 endgültig den Deckel drauf.

Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 100