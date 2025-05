Dürfen die Fans des TV Weitnau bald Bezirksliga-Fußball sehen? Die Chancen darauf sind durch den Sieg bei Türksport Kempten weiter gestiegen. – Foto: Helmut Betz

Der TV Weitnau setzt sich ab Kreisliga-Spitzenreiter baut Vorsprung auf fünf Punkte aus +++ Durachs Zweite machte einen Riesensatz +++ Oberbeuren kommt unter die Räder

Noch sind vier Spieltage zu absolvieren, die Entscheidungen über Auf- und Abstieg stehen in der Allgäuer Kreisliga Süd weiterhin aus. Allerdings hat sich der Tabellenführer TV Weitnau dank des 3:1-Erfolgs beim Schlusslicht Türksport Kempten nun ein Fünf-Punkte-Polster zugelegt, da der Verfolger SG Betzigau/Wildpoldsried mit dem 2:2 beim SSV Wertach Federn ließ.



Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 100 Der FC Türksport Kempten wehrte sich zwar, konnte den Spitzenreiter TV Weitnau allerdings nicht stoppen. Weitnau setzte sich letztlich mit 3:1 durch. Luis Stöhr brachte den TVW in der 24. Minute in Führung, nachdem Claus Rist die Vorarbeit geleistet hatte. Daniel Socher erhöhte kurz vor der Pause auf Vorlage von Maximilian Danner. Nach dem Seitenwechsel wurde es wieder spannend. Dogus Kaygusuz verkürzte 180 Sekunden nach Wiederanpfiff für Kempten, doch Maximilian Danner verwandelte einen an Jonas Natterer verschuldeten Elfmeter nach 61 Minuten zum 1:3-Endstand.Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Stefan Haas (Memmingen) - Zuschauer: 70 Keine Probleme hatte der FC Füssen beim TSV Oberstaufen und setzte sich mit 7:2 durch. Philipp Meisinger eröffnete in der 10. Minute den Torreigen, es folgte ein Kopfballtreffer von Sebastian Streit in der 33. Minute zum 0:2. Nach der Halbzeit verkürzte Lukas Freidl für Oberstaufen, doch Füssen antwortete prompt mit zwei weiteren Toren von Streit und Timo Aschenbrenner. Matthias Blank sorgte durch das 2:4 zwar nochmal für Hoffnung bi den Oberstaufern (59.), allerdings nur kurz. Füssen entschied das Spiel durch Treffer von Streit (66.), Leon Firus (68.), und einem Kopfball von Simon Mayr (77.).Schiedsrichter: Stefan Haas (Memmingen) - Zuschauer: 70



Schiedsrichter: Matthias Kocher (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 100 Der SV Mauerstetten dominierte die Partie gegen den SC Untrasried und feierte einen klaren 6:1-Erfolg. Manuel Marx machte den Auftakt per verwandeltem Handelfmeter in der 14. Minute. Nach einem Eigentor von Benjamin Ettensberger in der 50. Minute erhöhten Fabian Marx (54.) und Tobias Junginger (56.) auf 4:0. Dann war Untrasried am Zug, Samuel Prinz verkürzte per Elfmeter auf 4:1 (76.), doch Junginger stellte mit seinem Doppelpack (83., 85.) den Endstand her.Schiedsrichter: Matthias Kocher (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Yasin Dagistan (Füssen) - Zuschauer: 130 Der SSV Wertach rang der SG Betzigau/Wildpoldsried mit dem 2:2 einen im Abstiegskampf wertvollen Zähler ab. Der SSV ging früh in Führung: Martin Neuhauser erzielte in der 9. Minute das 1:0 nach einer Vorlage von Marco Dieng. In der 42. Minute erhöhte Marius Führer per Elfmeter auf 2:0, nachdem Neuhauser im Strafraum gefoult worden war. Doch die Betzigauer schlugen zurück. Martin Brack verkürzte in der 67. Minute per Kopfball auf 2:1, vorbereitet von Marc Penz. Nur sechs Minuten später glich Pius Rist mit einem Elfmeter zum 2:2 aus.Schiedsrichter: Yasin Dagistan (Füssen) - Zuschauer: 130



Schiedsrichter: Lukas Lürzel (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 150 Der TSV Kottern II feierte beim 7:1-Erfolg gegen den TSV Oberbeuren ein wahres Schützenfest. Martin Dausch eröffnete den Torreigen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3). Kurz nach Wiederanpfiff legten Giuseppe Savoca (47.) und Sven Kopp (48.) nach. Savoca erhöhte auf 4:0 (51.), bevor Otto Giesder für Oberbeuren den Ehrentreffer erzielte (55.). Kottern ließ sich nicht beirren und stellte durch Kim-Bryan Paschek (64.) sowie Savoca (73., 75.), der damit insgesamt vier Treffer erzielte, den 7:1-Endstand her.Schiedsrichter: Lukas Lürzel (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 150

So sehr sich Kapitän Andreas Hanslick (links) auch streckt, gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg brachte das nichts. Der TSV Obergünzburg verlor mit 1:4. – Foto: Peter Roth



Schiedsrichter: Michael Sting (Marktoberdorf-Bertoldshofen) - Zuschauer: 100 Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg bleibt im Aufstiegsrennen und setzte sich mit 4:1 beim TSV Obergünzburg durch. Die Partie begann vielversprechend für die Hausherren, als Tom Hummel in der 9. Minute nach einer Flanke von Andreas Hanslick per Seitfallzieher zur Führung traf. Doch die Seeger antworteten noch vor der Pause: Simon Poppler glich in der 29. Minute mit einem schönen Abschluss aus. Christoph Pracht erzielte in der 37. Minute ein Traumtor aus der Distanz. Kurz vor der Halbzeit erhöhte er auf 3:1. Im zweiten Abschnitt stellte Pracht mit seinem dritten Treffer in der 74. Minute den Endstand her.Schiedsrichter: Michael Sting (Marktoberdorf-Bertoldshofen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Florian Zimmermann - Zuschauer: 100 Der VfB Durach II gewann nicht nur mit 2:1 beim BSK Olympia Neugablonz, sondern machte in der Tabelle einen Riesensatz weg von den Abstiegsrängen. Die Duracher gingen früh in der 10. Minute durch Jonas Schäfer in Führung. Benjamin Maier glich in der 55. Minute für die Hausherren aus. Doch in der Schlussphase sicherte Schäfer mit seinem zweiten Treffer, vorbereitet von Thomas Echteler, den 2:1-Sieg für Durach.Schiedsrichter: Florian Zimmermann - Zuschauer: 100

Der SV Pforzen nahm mit dem 2:2 beim TSV Buching/Trauchgau immerhin einen Punkt mit nach Hause. Andreas Immerz brachte Pforzen in der 11. Minute in Führung. Doch Sebastian Mathe glich für die Gastgeber in der 27. Minute aus, nachdem Simon Lang ihn perfekt bedient hatte. Dann war wieder er SVP am Zug: Nils Timmler sorgte in der 35. Minute für das 1:2. Dabei blieb es bis zur 76. Minute, ehe Mathe nach Vorarbeit von Lang für das Remis sorgte..

Schiedsrichter: Tancu Ölmez (Kempten) - Zuschauer: 150