Der TV Weitnau macht sein Meisterstück

In der Allgäuer Kreisliga Süd ist der Meistertitel vergeben. Der TV Weitnau sicherte sich mit dem Erfolg beim TSV Obergünzburg den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga. Im Rennen um die Vizemeisterschaft hat der FC Füssen zwei Spieltage vor Schluss die besten Karten. Gute Chancen, den Klassenerhalt bereits am kommenden Wochenende einzufahren, haben der VfR Durach II und der SSV Wertach, die kurz vor Schluss vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone haben.



Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 250 Spannender hätte es der TV Weitnau kaum machen können. In der Nachspielzeit gelang der 3:2-Siegtreffer beim TSV Obergünzburg - und damit war die Meisterschaft eignefahren. Luis Stöhr hatte Weitnau in der 28. Minute nach einem Zuspiel von Christopher Ludescher erstmals in Führung gebracht. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Dominik Heinold für Obergünzburg einen Elfmeter zum 1:1, nachdem Andreas Hanslick im Strafraum gefoult worden war. Auch die zweite Weitnauer Führung durch Stöhr in der 63. Minute glich Obergünzburg wieder aus. Diesmal traf Heinold in der 73. Minute aus dem Spiel heraus zum 2:2. Alles deutete auf ein Punkteteilung hin, es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit. Da war German Stöhr zur Stelle und erzielte das entscheidende 3:2 für Weitnau.Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 250



Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 150 Die Aufholjagd des SC Untrasried kam zu spät, gegen den FC Füssen gab es eine 2:3-Heimniederlage. Füssen ging früh in Führung: In der 14. Minute erzielte Michael Knarr nach einem präzisen Pass von Luis Kolb das 0:1. In der zweiten Halbzeit stellte Sebastian Streit in der 65. Minute auf 0:2, nachdem Johannes Umkehrer ihn bedient hatte. SC Untrasried gab jedoch nicht auf und kam in der 79. Minute durch einen Elfmeter von Samuel Prinz zum 1:2. Philipp Meisinger stellte in der 86. Minute den alten Abstand wieder her (1:3). Kurz vor Schluss sorgte Prinz mit seinem zweiten Tor für den 2:3-Endstand.Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 104 Der FC Türksport Kempten verpasste der SG Betzigau/Wildpoldsried mit dem 1:1 einen Dämpfer im Aufstiegsrennen. Marius Lipp brachte die SG in der 66. Minute per Elfmeter in Führung. Doch nur sechs Minuten später glich Nikola Cvetic für Kempten aus. In der Nachspielzeit sah Betzigaus Keeper Andreas Jakobi die Rote Karte und fehlt damit im Saisonendspurt.Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 104



Schiedsrichter: Benjamin Hecht (Irsee) - Zuschauer: 50 Der SSV Wertach machte mit dem 2:0-Erfolg beim TSV Kottern II einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. In der 62. Minute ging Wertach durch Samuel Walther, der nach einer Vorlage von Martin Suntheim ins Netz traf, in Führung. Nur zehn Minuten später war Walther erneut erfolgreich, diesmal nach einem Pass von Danylo Shutenko, auf 2:0. In der Schlussphase erhielt Kotterns Giuseppe Savoca noch eine Zeitstrafe.Schiedsrichter: Benjamin Hecht (Irsee) - Zuschauer: 50

Beim BSK Olympia Neugablonz gab es mal wieder Grund zur Freude. – Foto: Stefan Günter



Schiedsrichter: Martin Horne (Thaining) - Zuschauer: 170 Im Waldstadion setzte sich der BSK Olympia Neugablonz deutlich mit 5:2 gegen den TSV Oberbeuren durch. Zwar brachte Urs Ebner Oberbeuren in der 6. Minute in Führung und verwandelte in der 26. Minute auch noch einen Elfmeter zum 0:2. Doch dann drehte Neugablonz auf: Alessandro Mulas (28.) und Besfort Rakovica (30.) glichen aus. Mulas war dann nicht zu stoppen und erzielte in der 61., 82. und 90. Minute drei weitere Tore, was den 5:2-Endstand sicherte.Schiedsrichter: Martin Horne (Thaining) - Zuschauer: 170



Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 400 Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg stolperte beim TSV Buching/Trauchgau und büßte mit der 1:2-Niederlage wertvollen Boden im Aufstiegsrennen ein. Christoph Pracht brachte die Segger in der 29. Minute zunächst in Führung. Kurz vor der Halbzeit erzielte Simon Straubinger per Kopfball den Ausgleich für Buching. Cedric Kithiy sorgte in der 52. Minute per Abstauber für die Entscheidung.Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 400



Schiedsrichter: Dennis Steinke (Augsburg) - Zuschauer: 95 Der VfB Durach II setzt mit dem 2:1-Erfolg beim SV Mauerstetten seinen Aufwärtstrend fort. Doch zunächst geriet die Landesliga-Reserve in der 20. Minute durch den Treffer von Tobias Junginger in Rückstand. 20 Minuten später glich Benjamin Ruge für Durach aus, nachdem Kilian Gehring ihn bedient hatte. Ruge war es auch, der in der 63. Minute per Kopfball die Führung für Durach erzielte. Die Vorlage dazu kam von Pascal Schindele. In der Nachspielzeit sah Mauerstettens Tobias Metschir die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Dennis Steinke (Augsburg) - Zuschauer: 95