Der TV Kapellen stellt die Weichen für die Zukunft In der kommenden Spielzeit geht der TV Kapellen mit einer Zweiten Mannschaft an den Start, für die noch Spieler gesucht werden. von TV Kapellen/Frank Mares / kpn · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der TV Kapellen startet eine Zweite Mannschaft. – Foto: Rapha Günther

Mit dem offiziellen Trainingsauftakt in dieser Woche hat der TV Kapellen das Projekt „II. Mannschaft“ offiziell gestartet. Der Verein befindet sich gerade noch bei dem Unterfangen, den Kader der neuen Mannschaft etwas breiter zu gestalten.

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase im Hintergrund ist die neue Mannschaft nun auf dem Platz aktiv. Um die Zeit bis zur Fertigstellung der eigenen Sportanlage zu überbrücken, nutzt das Team aktuell den Ausweichplatz in Kaldenhausen. Die Vorfreude auf den baldigen Wechsel zurück auf die heimische, hochmoderne Kunstrasenanlage in Kapellen ist bei allen Beteiligten groß. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Trainingsbetrieb nun den nächsten Schritt vollzogen haben“, sagt Frank Mares, der das Projekt maßgeblich leitet.

"Truppe, die etwas aufbauen möchte" „Wir haben eine motivierte Truppe zusammengefunden, die gemeinsam etwas aufbauen möchte. Wir laden jeden ein, der sportliche Ambitionen mit Kameradschaft verbinden möchte, Teil dieses Weges zu werden.“ Der Verein legt bei dem Aufbau der neuen Mannschaft besonderen Wert auf eine gesunde Struktur und eine starke Gemeinschaft. Der TV Kapellen versteht sich dabei als Anlaufstelle für ambitionierte Fußballer ebenso wie für Wiedereinsteiger, die nach einer Pause wieder aktiv werden möchten.