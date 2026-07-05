Der TV Kapellen stellt die Weichen für die Zukunft

Mit dem offiziellen Trainingsauftakt in dieser Woche hat der TV Kapellen das Projekt „II. Mannschaft“ offiziell gestartet. Der Verein befindet sich gerade noch bei dem Unterfangen, den Kader der neuen Mannschaft etwas breiter zu gestalten.
Nach einer intensiven Vorbereitungsphase im Hintergrund ist die neue Mannschaft nun auf dem Platz aktiv. Um die Zeit bis zur Fertigstellung der eigenen Sportanlage zu überbrücken, nutzt das Team aktuell den Ausweichplatz in Kaldenhausen. Die Vorfreude auf den baldigen Wechsel zurück auf die heimische, hochmoderne Kunstrasenanlage in Kapellen ist bei allen Beteiligten groß.
„Wir freuen uns, dass wir mit dem Trainingsbetrieb nun den nächsten Schritt vollzogen haben“, sagt Frank Mares, der das Projekt maßgeblich leitet.
„Wir haben eine motivierte Truppe zusammengefunden, die gemeinsam etwas aufbauen möchte. Wir laden jeden ein, der sportliche Ambitionen mit Kameradschaft verbinden möchte, Teil dieses Weges zu werden.“
Der Verein legt bei dem Aufbau der neuen Mannschaft besonderen Wert auf eine gesunde Struktur und eine starke Gemeinschaft. Der TV Kapellen versteht sich dabei als Anlaufstelle für ambitionierte Fußballer ebenso wie für Wiedereinsteiger, die nach einer Pause wieder aktiv werden möchten.
Der TV Kapellen sucht weiterhin Verstärkung für den Kader. Interessierte Spieler können sich für ein Probetraining direkt bei Frank Mares unter der Telefonnummer 0177-5297388 melden.
Der TV Kapellen ist mit seiner Ersten Mannschaft in der Moerser Kreisliga B unterwegs und belegte in der abgelaufenen Saison zum Abschluss den neunten Tabellenplatz. Seit dem Aufstieg im Jahr 2015 spielt die Mannschaft konstant in dieser Spielklasse, nun gibt es aber eine gewisse Aufbruchstimmung.