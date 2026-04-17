Der TV Kapellen gründet eine neue Zweitvertretung

Frank Mares (li.) und Tim Laakmann im Shakehands. – Foto: Privat

Während auf der Platzanlage an der Lauersforter Straße die Bagger rollen und der Umbau auf den modernen Kunstrasen in vollem Gange ist, stellt der TV Kapellen auch sportlich die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Zur neuen Saison präsentiert der Verein eine neu gegründete 2. Mannschaft, die als fester Unterbau und Bindeglied innerhalb der Seniorenabteilung fungieren wird.

Für diesen wichtigen Neustart konnte der Verein seinen Wunschkandidaten Frank Mares gewinnen. Er ist für den Headcoach der Ersten Mannschaft, Tim Laakmann, und den sportlichen Leiter, Frank Montag, die ideale Besetzung. Mares bringt reichlich Erfahrung mit und wird in enger Abstimmung mit der sportlichen Leitung das Projekt „Unterbau“ vorantreiben.

„Frank Mares kennt den Verein und die Strukturen. Er ist genau der Richtige, um mit einem klaren Plan und viel Herzblut eine Mannschaft zu formen, die langfristig Bestand hat“, betont Frank Montag. Die Zusammenarbeit zwischen der ersten und zweiten Mannschaft soll dabei so eng wie nie zuvor verzahnt werden.

Der Fokus des TV Kapellen liegt klar auf der Nachhaltigkeit. Parallel zum Neuaufbau der 2. Mannschaft treibt der Verein die Entwicklung der A- und B-Jugend massiv voran. Ziel ist es, jungen Talenten eine klare Perspektive im eigenen Verein zu bieten und sie sukzessive an den Seniorenbereich heranzuführen. Der neue Kunstrasen bietet hierfür die perfekten Bedingungen, um diesen „Schwung des Umbruchs“ direkt auf den Platz zu tragen.

Frank Mares: „Gier auf Erfolg und Bock auf Fußball“

Der neue Coach der Zweitvertretung freut sich auf die Aufgabe in gewohnter Umgebung: „Ich freue mich sehr über die erneute Zusammenarbeit und die spannende Aufgabe beim TV Kapellen. Die neue Platzanlage eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Für den Neuaufbau setze ich auf Spieler, die richtig ‚Bock‘ auf Fußball haben. Wir wollen mit Spaß und Lust agieren, aber auch die nötige ‚Gier‘ mitbringen, Spiele zu gewinnen.“

Besonders die enge Anbindung an die 1. Mannschaft ist Mares ein Anliegen: „Aufgrund der langen Verbundenheit freue ich mich besonders auf die Kooperation mit dem Trainerteam der Ersten, insbesondere mit Tim Laakmann. Gemeinsam wollen wir hier etwas Vernünftiges aufbauen.“

Der TV Kapellen sucht für diesen Neustart in der Kreisliga C noch motivierte Spieler, die Lust haben, von Anfang an Teil dieses Aufbaus zu sein – ob erfahrene Kräfte oder hungrige Talente.

Interessierte Spieler melden sich bitte direkt bei Frank Mares unter der Rufnummer: 0177-5297388.