Der TV Erkheim kommt ganz spät zum Ausgleich

Beim Derby zwischen dem TV Erkheim und dem SV Egg an der Günz war der Andrang besonders groß. Fast 600 Fans wolten das Duell in der Bezirksliga Süd verfolgen, einen Sieger gab es dabei nicht. An der Spitze wurde der SVO Germaringen abgelöst, weil dessen Heimspiel gegen den FC Bad Wörishofen abgesagt werden musste. Das Flutlicht war ausgefallen. Und so sprang der SV Mering durch den 3:2-Erfolg gegen den FC Königsbrunn auf Platz eins.
Knapp 600 Fans sahen ein spannendes Nachbarschaftsduell, bei dem der TV Erkheim im letzten Moment noch ein 2:2 gegen den SV Egg rettete. Von Beginn an hatten beide Mannschaften den Vorwärtsgang eingelegt, an Torraumszenen herrschte kein Mangel. Die erste richtig gute Gelegenheit vergaben die Egger: Nach einem Foul an Bruno da Rocha Coval vergab Manuel Schropp den fälligen Elfmeter (15.). Kurz darauf traf Roland Wohnlich auf der anderen Seite nur den Pfosten des Egger Tors (19.).
Nach knapp einer Stunde bestrafte Jonas Walter zunächst einen Fehler im Erkheimer Aufbauspiel und erzielte das 0:1, fünf Minuten später stellte Schropp auf 0:2. Die mögliche Entscheidung vergab zwei Minuten später da Rocha Coval. Dann kam der TV Erkheim zurück: Fabian Krogler gelang der Anschluss. Spätestens als Daniel Rauh die Gelb-Rote Karte sah (78.), übernahm der Landesliga-Absteiger das Zepter. Trotzdem hatte der eingewechselte Corvin Rapp erst noch die Chance zum 1:3 (88.), ehe dem eingewechselten Dominik Denlöffel der späte Ausgleich gelang. (jürs) Lokalsport IZ
Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 590
Tore: 0:1 Jonas Walter (58.), 0:2 Manuel Schropp (63.), 1:2 Fabian Krogler (67.), 2:2 Dominik Denlöffel (90.+4)
Gelb-Rot: Daniel Rauh (78./SV Egg an der Günz)
Bes. Vorkommnis: Manuel Schropp (SV Egg an der Günz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Florian Egle (15.).
Mit dem vierten Sieg in Folge ist der TSV Bobingen zurück im Kampf um die Spitze. Der 2:1-Erfolg gegen den FC Thalhofen war letztlich mehr als verdient. Besonders in der ersten Halbzeit war es ein starkes Spiel des TSV. Florian Kohler gelang dabei der Führungstreffer.
Nach der Pause zeigte sich der FC Thalhofen bissiger, prompt fiel der Ausgleich durch Mirza Velagic. Doch der TSV nahm nach dem Gegentreffer das Heft wieder in die Hand und wurde stärker. Nach mehreren Chancen traf schließlich Paul Simler per Kopf zum hochverdienten 2:1. Zudem handelte sich Thalhofens Torjäger Robin Volland ganz am Ende noch einen Platzverweis ein. (hs) Lokalsport SZ
Schiedsrichter: Leon Kanwischer (Augsburg) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Florian Kohler (38.), 1:1 Mirza Velagic (51.), 2:1 Paul Simler (71.)
Rote Karte: Robin Volland (90.+5/FC Thalhofen)
Im Kellerduell holte die SpVgg Langerringen einen 3:2-Sieg gegen den TV Weitnau. Dabei musste das Team von Co-Trainer Peter Hafner, der diesmalfür den abwesenden Sebastian Korner coachte, zweimal einem Rückstand hinterherlaufen. Vor allem Stoßstürmer Jürgen Piller bereitete der Langerringer Abwehr einige Probleme. So eroberte er vor dem 0:1 den Ball gegen Luca Kellner, konnte nur durch ein Foulspiel gestoppt werden - und verwandelte den Elfmeter gleich selbst.
In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verhalf ein Freistoß der SpVgg zum Ausgleich durch David Breuer. Nach Wiederanpfiff war es dann wieder Piller, der zum 1:2 traf. In der 72. Minute schickte Coach Hafner den jungen Michael Wagnleitner aufs Spielfeld. Der traf per Direktabnahme wenig später zum Ausgleich. Für den Langerringer Siegtreffer sorgte schließlich Joschua Hieber. (ek) Lokalsport SZ
Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Jürgen Piller (38./Foulelfmeter), 1:1 David Breuer (45.+2), 1:2 Jürgen Piller (52.), 2:2 Michael Wagnleitner (73.), 3:2 Joshua Hieber (78.)
Zwei Gesichter hat der VfL Kaufering beim 2:2 gegen die SpVgg Kaufbeuren gezeigt: Nach einer miserablen ersten Hälfte präsentierte sich die Elf von Trainer Franco Simon in der zweiten wie verwandelt und hatte am Ende Pech, dass es nur ein Punkt wurde.
„Wacht mal auf“ forderte Franco Simon seine Spieler nach knapp zehn Minuten auf, zunächst allerdings vergeblich. Kaufering wurde in den ersten Minuten förmlich überrannt, der Führungstreffer war dann glücklich. Der Schuss von Kubilay Güzel ging an die Latte, von dort prallte der Ball VfL-Keeper Michael Wölfl an den Rücken und ging über die Linie. Nach der Pause war Kaufering nicht wiederzuerkennen. Gleich nach Anpfiff bediente Florian Bucher mustergültig Manuel Detmar - 1:1. Kaufering machte weiter Druck und Manuel Detmar verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern direkt. In der hitzigen Schlussphase flogen Kauferings Dominik Danowski und Kaufbeurens Maximilian Nieberle nach einer Rudelbildung vom Platz. Doch das war noch nicht der Schlusspunkt, denn wenig später gab es noch Elfmeter für die SVK, den Robin Conrad zum 2:2 nutzte. (mm, red) Lokalsport LT
Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 260
Tore: 0:1 Kubilay Güzel (16.), 1:1 Manuel Detmar (46.), 2:1 Manuel Detmar (63.), 2:2 Robin Conrad (90./Foulelfmeter)
Rote Karte: Dominik Danowski (86./VfL Kaufering), Maximilian Nieberle (86./SpVgg Kaufbeuren)
Der ersatzgeschwächte TSV Babenhausen hat beim FC Wiggensbach mit 0:2 verloren - und muss zudem in den kommenden Spielen auf Martin Moroz verzichten. Der handelte sich elf Minuten vor dem Ende einen Platzverweis wegen einer Tätlichkeit ein. Die Unterallgäuer gerieten in der ersten halbzeit durch einen Treffer von Niklas Winter mit 0:1 in Rückstand. Den späteren Endstand besorgte Johannes Heinle nach Wiederanpfiff. Mit dem Resultat war Babenhausen noch gut bedient, denn die Wiggensbacher hatten noch eine ganze Reihe guter Gelegenheiten. (pmi, red) Lokalsport IZ
Schiedsrichter: Johannes Ruh (Kissing) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Niklas Winter (33.), 2:0 Johannes Heinle (58.)
Rote Karte: Martin Moroz (79./TSV Babenhausen)
Wieder einmal Spannung bis zur letzten Minute auf dem Lechfeld. In der Nachspielzeit gab die SpVgg Lagerlechfeld gegen den TSV Legau den sicher geglaubten Sieg aus der Hand und musste sich mit einem 2:2 begnügen.
Einmal mehr musste die Elf von Daniel Raffler zunächst einen Rückstand hinnehmen. Nach einem Tor von Legaus Alexander Stettner ging es mit einem 0:1 in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff konnte Peter Sachse-Scholz ausgleichen und als Ivan Mamusa das 2:1 erzielte, winkten den drei Punkte. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Lagerlechfelds Alexander Kergel mit einem Eigentor doch noch für den Ausgleich. (ek) Lokalsport SZ
Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Alexander Stettner (11.), 1:1 Peter Sachse-Scholz (53.), 2:1 Ivan Mamusa (65.), 2:2 Alexander Kergel (90.+4/Eigentor)
Der SV Mering bewies Moral und und gewann das Derby gegen den FC Königsbrunn nach einem frühen Rückstand noch mit 3:2 Schlusslicht Königsbrunn ging durch Luca Sommer in Führung, sieben Minuten vollendete Fabian Richter einen Konter mit dem 0:2.
Nun ging ein Ruck durch die Meringer Reihen. Noch vor der Halbzeitpause beglich der MSV die Hypothek: Daniel Kapfer legte quer auf Emanuel Blenk, der zum Anschlusstreffer einschob. Und noch einmal klappte das Zusammenspiel der beiden. Mit dem Pausenpfiff legte Kapfer den Ball in den Rückraum, wo Blenk wieder goldrichtig stand und den Ausgleich markierte. Kurios war dann der siegtreffer. Nach einem langen Pass wollte FCK-Torhüter Nico Hopfenzitz vor MSV-Spielertrainer Thilo Wilke klären, schoss diesen jedoch an und Wilke musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben. (kerde) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Luca Sommer (19.), 0:2 Fabian Richter (26.), 1:2 Emanuel Blenk (39.), 2:2 Emanuel Blenk (45.+3), 3:2 Thilo Wilke (75.)