Der TV Erkheim kommt ganz spät zum Ausgleich

Beim Derby zwischen dem TV Erkheim und dem SV Egg an der Günz war der Andrang besonders groß. Fast 600 Fans wolten das Duell in der Bezirksliga Süd verfolgen, einen Sieger gab es dabei nicht. An der Spitze wurde der SVO Germaringen abgelöst, weil dessen Heimspiel gegen den FC Bad Wörishofen abgesagt werden musste. Das Flutlicht war ausgefallen. Und so sprang der SV Mering durch den 3:2-Erfolg gegen den FC Königsbrunn auf Platz eins.

Knapp 600 Fans sahen ein spannendes Nachbarschaftsduell, bei dem der TV Erkheim im letzten Moment noch ein 2:2 gegen den SV Egg rettete. Von Beginn an hatten beide Mannschaften den Vorwärtsgang eingelegt, an Torraumszenen herrschte kein Mangel. Die erste richtig gute Gelegenheit vergaben die Egger: Nach einem Foul an Bruno da Rocha Coval vergab Manuel Schropp den fälligen Elfmeter (15.). Kurz darauf traf Roland Wohnlich auf der anderen Seite nur den Pfosten des Egger Tors (19.).

Nach knapp einer Stunde bestrafte Jonas Walter zunächst einen Fehler im Erkheimer Aufbauspiel und erzielte das 0:1, fünf Minuten später stellte Schropp auf 0:2. Die mögliche Entscheidung vergab zwei Minuten später da Rocha Coval. Dann kam der TV Erkheim zurück: Fabian Krogler gelang der Anschluss. Spätestens als Daniel Rauh die Gelb-Rote Karte sah (78.), übernahm der Landesliga-Absteiger das Zepter. Trotzdem hatte der eingewechselte Corvin Rapp erst noch die Chance zum 1:3 (88.), ehe dem eingewechselten Dominik Denlöffel der späte Ausgleich gelang. (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 590

Tore: 0:1 Jonas Walter (58.), 0:2 Manuel Schropp (63.), 1:2 Fabian Krogler (67.), 2:2 Dominik Denlöffel (90.+4)

Gelb-Rot: Daniel Rauh (78./SV Egg an der Günz)

Bes. Vorkommnis: Manuel Schropp (SV Egg an der Günz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Florian Egle (15.).

Mit dem vierten Sieg in Folge ist der TSV Bobingen zurück im Kampf um die Spitze. Der 2:1-Erfolg gegen den FC Thalhofen war letztlich mehr als verdient. Besonders in der ersten Halbzeit war es ein starkes Spiel des TSV. Florian Kohler gelang dabei der Führungstreffer.

Nach der Pause zeigte sich der FC Thalhofen bissiger, prompt fiel der Ausgleich durch Mirza Velagic. Doch der TSV nahm nach dem Gegentreffer das Heft wieder in die Hand und wurde stärker. Nach mehreren Chancen traf schließlich Paul Simler per Kopf zum hochverdienten 2:1. Zudem handelte sich Thalhofens Torjäger Robin Volland ganz am Ende noch einen Platzverweis ein. (hs) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Leon Kanwischer (Augsburg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Florian Kohler (38.), 1:1 Mirza Velagic (51.), 2:1 Paul Simler (71.)

Rote Karte: Robin Volland (90.+5/FC Thalhofen)

Im Kellerduell holte die SpVgg Langerringen einen 3:2-Sieg gegen den TV Weitnau. Dabei musste das Team von Co-Trainer Peter Hafner, der diesmalfür den abwesenden Sebastian Korner coachte, zweimal einem Rückstand hinterherlaufen. Vor allem Stoßstürmer Jürgen Piller bereitete der Langerringer Abwehr einige Probleme. So eroberte er vor dem 0:1 den Ball gegen Luca Kellner, konnte nur durch ein Foulspiel gestoppt werden - und verwandelte den Elfmeter gleich selbst.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verhalf ein Freistoß der SpVgg zum Ausgleich durch David Breuer. Nach Wiederanpfiff war es dann wieder Piller, der zum 1:2 traf. In der 72. Minute schickte Coach Hafner den jungen Michael Wagnleitner aufs Spielfeld. Der traf per Direktabnahme wenig später zum Ausgleich. Für den Langerringer Siegtreffer sorgte schließlich Joschua Hieber. (ek) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Jürgen Piller (38./Foulelfmeter), 1:1 David Breuer (45.+2), 1:2 Jürgen Piller (52.), 2:2 Michael Wagnleitner (73.), 3:2 Joshua Hieber (78.)

Manuel Detmar (rechts) traf für den VfL Kaufering doppelt. – Foto: Thorsten Jordan