Der TV Bunde ist richtig gut drauf

Bunde wurde immer besser und ging in der 65, Minute durch Lukas Kappernagel in Führung. Zwei Minuten später traf Daniel Hoppen. Eike-Tjark Schmidt verwandelte in der 71. Minute einen Elfmeter nach einem Foul an Kappernagel. Tobias Hillers verkürzte zehn Minuten vorm Spielende auf 3:1. Danach bekamen die Gäste einige Chancen zum Anschlusstreffer, doch der TV Bunde schaffte den Dreier.

Die Siegesserie der Bundner geht somit weiter: Sie gewannen zum vierten Mal in Folge und sind auf den vierten Tabellenplatz vorgerückt. Der SV Großefehn bleibt den Tabellenzweiten. In knapp zwei Wochen spielt der TV Bunde gegen den Spitzenreiter, den TuS Esens.