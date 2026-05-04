Der TV Bad Grönenbach hält Kontakt

Aboubacar Diallo (am Ball) bleibt mit dem TV Bad Grönenbach dem Spitzenreiter TSV Kammlach auf den Fersen. – Foto: Siegfried Rebhan

In der Allgäuer Kreisliga Nord bleibt der TSV Kammlach auf Erfolgskurs, allerdings bleibt der TV Bad Grönenbach dem Spitzenreiter auf den Fresen. Nach dem 3:1-Erfolg gegen den TSV Ottobeuren haben die Grönenbacher weiter vier Zähler Rückstand. Für den FSV Lamerdingen gehen nach dem 1:2 im Kellerduell gegen die DJK SV Ost Memmingen allmählich die Lichter aus, selbst der Rückstand auf die Relegationsränge beträgt schon 13 Zähler.

Der TV Bad Grönenbach erwischte einen Traumstart und gewann verdient mit 3:1 gegen den TSV Ottobeuren. Aboubacar Kader Diallo traf bereits in der 4. Minute zur Führung. Henri Mestel erhöhte nach der Pause (61.), ehe Adrian Zuka für den TSV postwendend verkürzte (64.). Karfala Conde machte in der Schlussminute mit dem 3:1 letztlich alles klar (90.).

Schiedsrichter: Fabian Boneberg (Aichstetten) - Zuschauer: 163

Ein frühes Tor reichte dem TV Boos zum Heimsieg. Benedikt Beißer erzielte bereits in der 12. Minute das Tor des Tages. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Boos die knappe Führung über die Zeit brachte.

Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 180

Der FC Heimertingen gewann ein torreiches Spiel mit 4:2 gegen den TSV Mindelheim. Marcel Schmid eröffnete früh (8.), ehe Spielertrainer Christoph Amann per Doppelpack vom Strafstoßpunkt (42., 49.) auf 3:0 erhöhte. Anel Junuzovic brachte die Mindelheimer mit zwei Treffern (64., 88.) noch etwas heran, doch zwischenzeitlich hatte Thomas Einsiedler mit dem 4:1 (69.) bereits für klare Verhältnisse gesorgt.

Schiedsrichter: Tobias Rothermel (Obergünzburg) - Zuschauer: 100

Der TSV Kammlach drehte die Partie beim SV Oberegg noch und gewann spät mit 2:1. Markus Maier brachte die Oberegger früh in Führung (10.). Nach der Pause glich Darius Argintaru aus (49.), ehe Peter Müller kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer für den Spitzenreiter erzielte (84.).

Schiedsrichter: Christian Hornung (Koppenwind) - Zuschauer: 250

Die DJK SV Ost Memmingen sicherte sich einen knappen 2:1-Erfolg im Kellerduell beim FSV Lamerdingen. Naim Nimanaj brachte die Ostler direkt nach der Pause in Führung (47.), Viktor Kaiser erhöhte (72.). Jan-Lukas Scheck gelang zwar in der Schlussminute der Anschlusstreffer (90.), doch Lamerdingen kam nicht mehr zum Ausgleich.

Schiedsrichter: Dennis Picknik (Niedersonthofen) - Zuschauer: 120

Der TSV Altusried setzte sich im Kellerduell mit 2:0 gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren durch. Moritz Hoppe brachte Altusried früh in Führung (15.). In einer lange offenen Partie sorgte Dominik Baldauf erst kurz vor Schluss für die Entscheidung (88.). Altusried zeigte sich defensiv stabil und nutzte seine Chancen effizient.

Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 120