Enttäuschung beim TV Bad Grönenbach: Gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen gaben die Unterallgäuer einen sicher geglaubten Sieg aus den Händen. – Foto: Robert Weidle

Der TV Bad Grönenbach fängt sich den Ausgleich Kreisligist verspielt Heimsieg gegen die SG Amberg +++ Spitzenreiter Heimertingen präsentiert sich torhungrig

Im Abstiegskampf der Allgäuer Kreisliga Nord geht es eng zu. Der TV Bad Grönenbach hätte sich im direkten Duell mit der SG Amberg/Wiedergeltingen vom Tabellenkeller absetzen können, doch in den Schlussminuten fing sich der Ex-Landesligist noch zwei Gegentreffer. Über fünf Tore konnte sich Spitzenreiter FC Heimertingen beim Erfolg gegen die SG Sontheim/Westerheim freuen.



Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 80 Im D&K-Waldstadion musste sich der TV Bad Grönenbach gegen d die SG Amberg/Wiedergeltingen mit einem 2:2 zufrieden geben. In der 59. Minute brachte Henri Mestel die Gastgeber per Kopfball in Führung. Samuel Richardon erhöhte in der 72. Minute auf 2:0 und alles schien klar zu sein. Doch die SG gab nicht auf: Jonas Meichelböck verkürzte in der 80. Minute, bevor Manuel Müller in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte.Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Markus Schwenk (Issing) - Zuschauer: 90



Keinen Sieger gab es im Verfolgerduell zwischen dem SV Oberegg und dem TSV Ottobeuren. Christian Melder brachte den SVO in der 34. Minute zunächst in Führung. Doch die Ottobeurer glichen in der 68. Minute durch Marcus Harzenetter aus, der nach einer Vorlage von Linus Lauterbach zum 1:1-Endstand traf.Schiedsrichter: Markus Schwenk (Issing) - Zuschauer: 90



Schiedsrichter: Fabian Boneberg (Aichstetten) - Zuschauer: 151 Der FC Heimertingen ließ gegen die SG Sontheim/Westerheim nichts anbrennen und setzte sich mit 5:0 durch. Ivan Zaper eröffnete das Schützenfest in der 16. Minute. Timo Eisenmann erhöhte in der 53. und sorgten in der 82. Minute auch für den Endstand. Zwischendurch hatten sich noch Alexander Link (61.) und Adrian Schneider (65.) in die Torschützenliste eintragen können.Schiedsrichter: Fabian Boneberg (Aichstetten) - Zuschauer: 151



Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 100 Buchstäblich in letzter Sekunde musste sich der SV Oberrieden gegen die DJK SV Ost Memmingen mit einem 2:2 abfinden. Arthur Ulinez brachte die Ostler per Elfmeter in der 22. Minute in Führung. Dann aber war der SVO am Zug. Manuel Schalk glich in der 39. Minute aus und traf erneut in der 60. Minute zur 2:1-Führung. Dabei blieb es bis kurz vor Schluss. Erst in der Nachspielzeit sicherte Daniel Jarosch den Memmingern mit einem weiteren verwandelter Elfmeter den Punktgewinn.Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 150 Der TSV Legau ist nach dem 1:0-Erfolg beim FC Hawangen weiter im Aufstiegsrennen. In der 15. Minute erzielte Alexander Schwarz das entscheidende Tor, nachdem Timo Heberle ihn in Szene setzte. Bis zum Schluss durfte Hawangen noch auf den Lucky Punch hoffen, der jedoch nicht gelang. In der Nachspielzeit sah der Hawanger Johannes Binzer noch die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Alois Hammerschmidt (Kempten) - Zuschauer: 120 Dank eines starken Schlussspurts setzte sich der TSV Mindelheim noch mit 3:1 beim SC Ronsberg durch. Dabei hatte Tim Albat Ronsberg in der 49. Minute zunächst in Führung gebracht , doch Riccardo Schulz glich 18 Minuten später aus. Sebastian Reischl sorgte in der 80. Minute für die TSV-Führung. In der Nachspielzeit machte Moritz Boche mit dem 1:3 alles klar. Kurz zuvor hatte Ronsbergs Thomas Sulzer wegen einer gelb-rote Karte das Feld verlassen müssen.Schiedsrichter: Alois Hammerschmidt (Kempten) - Zuschauer: 120

Im Lautracher Waldstadion gab es ein packendes Kellerduell zwischen dem TSV Lautrach-Illerbeuren und dem SV Memmingerberg, das 1:1 endete. Johannes Geiger brachte Memmingerberg in der 61. Minute zunächst in Führung. In der vierten Minute der Nachspielzeit glich Muhammadamin Ismoilov nach einer Vorlage von Benjamin Kraus aus und lässt das Schlusslicht weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

Schiedsrichter: Adrian Dobler - Zuschauer: 110