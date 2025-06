Der TuS Xanten hat einen neuen Sportlichen Leiter

Wer hätte das nach der Hinrunde gedacht? Der TuS Xanten kann in der Gruppe vier der Bezirksliga ohne Druck in den letzten Spieltag, an dem er am Sonntag, 15.30 Uhr, Alemannia Pfalzdorf zu Gast hat, gehen. Nach der Partie wird Abteilungsleiter Nils Gilleßen sechs Verabschiedungen vornehmen. Lukas Vengels (Büdericher SV), Marvin Braun, Michael Jansen, Marcel Timm (alle SV Menzelen), Jendrik Maas (SGE Bedburg-Hau) und Tim-Luca Reuters (SV Sonsbeck) werden den TuS verlassen.