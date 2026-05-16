Der TuS will noch einen letzten Sieg – Riedmüller verabschiedet sich

Fußball Bezirksliga TuS Holzkirchen - SV Saaldorf – Foto: Christian Scholle

Der TuS Holzkirchen empfängt am Samstag den TSV Ebersberg. Torhüter Maximilian Riedmüller bestreitet sein Abschiedsspiel für die Grün-Weißen.

Der letzte Spieltag einer langen Saison ist etwas Besonderes. Nicht nur, wenn es sportlich noch um den Auf- oder Abstieg geht. Bereits vor dem Saisonfinale an diesem Samstagnachmittag an der Holzkirchner Haidstraße gegen den TSV Ebersberg geht für die Grün-Weißen um nichts mehr.

Die Mannschaft wird die Spielzeit in der Bezirksliga Ost unabhängig vom Ausgang der Partie am Samstag als Dritter beenden. „Wir wollen noch einen Sieg zum Abschluss“, wünscht sich TuS-Trainer Orhan Akkurt.

Für den Gegner aus Ebersberg geht es hingegen noch um sehr viel. Aktuell steht der TSV auf Rang zwölf – dem ersten Relegationsplatz – und ist punktgleich mit dem Elften aus Rosenheim. „Sie sind ein kleines Heidenheim“, sagt Akkurt und erklärt: „Ebersberg war schon sehr weit abgeschlagen, hat sich aber zuletzt in einen regelrechten Rausch hineingespielt.“ Die Belohnung: Aus den vergangenen sieben Spielen holten die TSV-Kicker fünf Siege und verloren keine einzige Partie.

„Sie spielen sehr anschaulichen Fußball, und es ist eine taktisch richtig gute Mannschaft“, weiß Akkurt. Im Hinspiel verlangte Ebersberg den Holzkirchnern einiges ab, ehe sich die Grün-Weißen am Ende eines spektakulären Spiels mit 5:3 durchsetzten. „Sie wollen alles dafür tun, um über den Strich zu kommen.“

Freilich sind die Vorzeichen für die Holzkirchner an diesem Samstag andere als damals. Im Fokus steht nicht zuletzt Torhüter Maximilian Riedmüller, der bekanntlich den TuS nach dieser Saison zum Kirchheimer SC in die Landesliga verlassen wird. „Er wird am Samstag sein Abschiedsspiel bekommen“, verrät Akkurt und ist voll des Lobes über seinen langjährigen Weggefährten. „Er ist menschlich und sportlich für uns ein großer Verlust.“

Ob sich noch weitere Abgänge hinzugesellen werden, wird sich erst noch zeigen. Unterdessen müssen die Holzkirchner – neben den ohnehin schon zahlreichen Ausfällen – auch auf Innenverteidiger Lukas Krepek verzichten. Der TuS-Kapitän wird aus beruflichen Gründen fehlen.

Zunächst aber soll das letzte Heimspiel im Fokus stehen. „Danach werden wir uns gemütlich zusammensetzen. Ich habe aber keine Ahnung, was die Jungs danach noch machen werden.“ In jedem Fall dürfte nach einer starken Saison ein wenig gefeiert werden, ehe die TuS-Kicker dann vorerst die Füße hochlegen dürfen. Erst Mitte Juni wird der TuS-Coach seine Schützlinge zum Vorbereitungs-Auftakt bitten.