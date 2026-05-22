Der TUS Rotenhof verpflichtet Til Berg von Olaf Wegerich · Heute, 20:29 Uhr · 0 Leser

Trainer Henning Knuth, Til Berg und Co-Trainer Maximilian Petersen vom TUS Rotenhof. – Foto: Olaf Wegerich

Der TUS Rotenhof kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Mit Til Berg wechselt ein spielstarker Mittelfeldspieler vom TSV Kropp an die Fockbeker Chaussee. Der ehemalige Kropper Kapitän soll dem Flens-Oberligisten künftig zusätzliche Qualität und neue Optionen im Zentrum geben.

Seine fußballerische Ausbildung begann Til Berg bei SF Kladow in Berlin, allerdings folgte früh in seiner Jugend der Umzug nach Schleswig-Holstein. Beim TSV Kropp entwickelte sich der 24-Jährige schnell zu einer festen Größe und übernahm auch im Herrenbereich trotz seines jungen Alters bereits Verantwortung innerhalb der Mannschaft.

Gegen den TuS stand der Mittelfeldspieler bereits mehrfach auf dem Platz - in der Saison 2023/24 beispielsweise zweimal über 90 Minuten. Henning Knuth sieht in dem Neuzugang vor allem eine Bereicherung für das Spiel mit Ball:

„Til ist in der Lage, dem Spiel mit seiner Passsicherheit Rhythmus zu verleihen und bringt uns im Aufbau nochmal neue Optionen. Er ist für das Zentrum eingeplant und wird sich aufgrund seines Charakters schnell in der Mannschaft zurechtfinden.“

Dass der Wechsel zum TuS für Til Berg genau der richtige Schritt ist, wurde ihm in den vergangenen Monaten immer klarer:

„Ich habe für mich gemerkt, dass ich bereit bin für den nächsten Schritt. Der Wechsel zum TuS Rotenhof ist für mich die perfekte Möglichkeit, mich fußballerisch wie persönlich weiterzuentwickeln.“

Besonders das Auftreten des Vereins und das Umfeld rund um die Mannschaft haben Eindruck hinterlassen. Rotenhof habe er als „ambitionierten und gut organisierten Verein“ wahrgenommen. Außerdem imponiere ihm die Unterstützung rund um die Heimspiele:

„Dass regelmäßig so viele Zuschauer da sind, zeigt einfach, welchen Stellenwert der Verein in der Region hat.“ Für seine erste Saison im TuS-Trikot hat der Neuzugang bereits klare Vorstellungen: „Zunächst möchte ich mich schnell ins Team integrieren und mich an die Intensität gewöhnen. Dabei ist es mir wichtig, der Mannschaft direkt zu helfen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“