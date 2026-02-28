Der TuS Liedberg will mit allen Mitteln die Klasse halten

TuS Liedberg hat den Klassenerhalt im Blick – Foto: Norbert Jurczyk

Die Kreisliga A des Jahres 2026 startet am Sonntagnachmittag für den TuS Liedberg. Nach einer soliden Hinrunde und einem eher schwierigen Start in das neue Jahr, will Cheftrainer Fabian Vitz mit seinem Team das Ziel des Klassenerhalts verwirklichen. Der Übungsleiter äußerte sich zum Jahresbeginn und der Rückrunde.

Ungenügende Vorbereitung

Mit der Hinrunde seiner Mannschaft kann Cheftrainer Vitz zufrieden sein. Fünf Punkte Vorsprung hat der TuS auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Vorbereitung lief jedoch anders als geplant in Liedberg. "Wir hatten eine unfassbar schwere Hinrunde. Zum einen haben wir durch den Rasenplatz und den diesjährigen Witterungsverhältnissen Schwierigkeiten unseren Trainingsbetrieb aufrecht zu halten. Ein großer Dank geht hier an Schelsen, die uns die Möglichkeit geben, einmal die Woche dort zu trainieren", erklärte der Übungsleiter. Doch nicht nur der Rasenplatz hat für Probleme beim Aufsteiger gesorgt. "Zum anderen waren wir durch Krankheiten und Ausfälle arg gebeutelt. Die Vorbereitung war demnach ungenügend aus meiner Sicht", führte der Trainer aus.

Nach dem Aufstieg war das Ziel sofort klar im Verein: die Klasse soll gehalten werden. Mit Blick auf die Bezirksliga, deren Absteiger relevant für den Kampf um die Klasse in der A-Liga sind, sieht es nicht gut aus für die A-Ligisten des Kreises Mönchengladbach und Viersen. "Wir wissen, dass wir vor einer sehr schweren Aufgabe stehen. Als Aufsteiger haben wir anfangs gut gepunktet. Wegen der Situation in der Bezirksliga gehe ich davon aus, dass es mehr als nur einen weiteren Absteiger geben wird", sagte Vitz. Er fügte hinzu: "Es kann für uns nur das eine Ziel geben, irgendwie in der Klasse zu bleiben. Mit einem schweren Start mit vier Auswärtsspielen wird dies nicht leichter. Wir werden die Ruhe behalten müssen, auch wenn die Situation in der Tabelle einmal anspruchsvoller wird."