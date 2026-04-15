 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

Der TuS Liedberg und der SV Schelsen wollen die Wende

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Für den Tabellenführer Rheydter SV geht es zum formschwachen SV Schelsen. Der abstiegsbedrohte FC Blau-Weiß Wickrathhahn steht beim ASV Süchteln II unter Druck. Während der SV Otzenrath eine Reaktion auf die Niederlage am vergangenen Spieltag zeigen will, braucht der TuS Liedberg einen Erfolg im Keller.

von Tristan Benten · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Schelsen braucht einen Sieg im Keller
Schelsen braucht einen Sieg im Keller – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A MG/VIE
Rheydter SV
Odenkirchen II
SF Neuwerk II
ASV Süchteln II

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Durch die Niederlage des SV Otzenraths am vergangenen Spieltag verlor der Meisterschaftskampf weiterhin an Spannung. Mit neun Punkten Vorsprung hat der Tabellenführer Rheydter SV ein ordentliches Polster auf die Verfolger. Im Tabellenkeller bleibt es derweil spannend. Während der FC Blau-Weiß Wickrathhahn beim ASV Süchteln II ran muss, will der TuS Liedberg die Sieglos-Serie gegen die Sportfreunde Neersbroich beenden. Auch der SV Schelsen braucht allmählich wieder einen Erfolg - im Duell mit Rheydt will der SV unter einem neuen Trainerteam für eine Überraschung sorgen. Die DJK Hehn kann davor mit einem Sieg gegen die SpVg Odenkirchen II einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Das ist der 24. Spieltag:

Die Tabelle der Liga

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
20:00
SV Otzenrath - Polizei SV

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
19:30
Korschenbr. - SF Neuwerk II

Sa., 18.04.2026, 18:30 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
18:30live
Odenkirchen II - DJK Hehn

So., 19.04.2026, 12:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
12:30
ASV Süchteln II - Wickrathhahn

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
15:00
Liedberg - Neersbroich

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
15:15
SV Schelsen - Rheydter SV

Die Scorerliste der Liga

Die nächsten Spieltage:

25. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Polizei SV - Korschenbr.
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Otzenrath
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Red Stars MG
So., 26.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - ASV Süchteln II
So., 26.04.26 15:00 Uhr Neersbroich - Rheindahlen
So., 26.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Liedberg

26. Spieltag
Fr., 01.05.26 19:30 Uhr Korschenbr. - DJK Hehn
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Liedberg
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Rheydter SV
So., 03.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Wickrathhahn
So., 03.05.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Polizei SV
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Neersbroich