Der TuS Liedberg und der SV Schelsen wollen die Wende

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Durch die Niederlage des SV Otzenraths am vergangenen Spieltag verlor der Meisterschaftskampf weiterhin an Spannung. Mit neun Punkten Vorsprung hat der Tabellenführer Rheydter SV ein ordentliches Polster auf die Verfolger. Im Tabellenkeller bleibt es derweil spannend. Während der FC Blau-Weiß Wickrathhahn beim ASV Süchteln II ran muss, will der TuS Liedberg die Sieglos-Serie gegen die Sportfreunde Neersbroich beenden. Auch der SV Schelsen braucht allmählich wieder einen Erfolg - im Duell mit Rheydt will der SV unter einem neuen Trainerteam für eine Überraschung sorgen. Die DJK Hehn kann davor mit einem Sieg gegen die SpVg Odenkirchen II einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Das ist der 24. Spieltag:
Die nächsten Spieltage:
25. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Polizei SV - Korschenbr.
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Otzenrath
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Red Stars MG
So., 26.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - ASV Süchteln II
So., 26.04.26 15:00 Uhr Neersbroich - Rheindahlen
So., 26.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Liedberg
26. Spieltag
Fr., 01.05.26 19:30 Uhr Korschenbr. - DJK Hehn
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Liedberg
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Rheydter SV
So., 03.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Wickrathhahn
So., 03.05.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Polizei SV
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Neersbroich