Der TuS Kleines Wiesental kann die Saison mit dem Meistertitel krönen

Benjamin Bechtel hat gut lachen: Der Trainer steht mit dem TuS Kleines Wiesental vor der Meisterschaft in der Kreisliga A West. – Foto: Verein

In der Kreisliga A West tritt Tabellenführer TuS Kleines Wiesental beim Verfolger Schopfheim zum Spitzenduell an. Mit einem Sieg wäre der Mannschaft von Benjamin Bechtel der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Der Trainer tippt die Ergebnisse des 27. Spieltags.

Herr Bechtel, am Samstag gastiert Ihre Mannschaft beim Verfolger SV Schopfheim. Im Hinspiel gab es einen 1:0-Erfolg. Wie ist Ihr Blick auf den Gegner? Gibt es Spieler, die man besonders im Auge behalten muss? Wie stehen die Chancen?

Benjamin Bechtel: Wir rechnen uns gegen jeden Gegner Chancen aus. Aber man muss sagen: Das Hinspiel war eine Begegnung auf Augenhöhe – und ich denke, dass es erneut ein solches Spiel geben wird. Für uns geht es um den ersten Matchball, für Schopfheim um die letzte Chance, uns zu ärgern und mitzumischen. Ich denke, dass das Spiel auf jede Seite kippen kann. Weiterlesen: Der TuS Kleines Wiesental könnte am Samstag die Meisterschaft feiern (BZ-plus)