Der TuS Holzkirchen will in Ampfing den zehnten Auswärtssieg holen

Klare Zielvorgabe: Der TuS Holzkirchen um Stefan Hofinger (l.) will in Ampfing den zehnten Auswärtssieg holen. – Foto: Max Kalup

Die Grün-Weißen haben auswärts 33 Punkte gesammelt. TuS-Trainer Orhan Akkurt setzt auf die Leistungsträger Diep und Sabbagh.

Das letzte Auswärtsspiel der Saison steht für den TuS Holzkirchen auf dem Programm. Auswärts und der TuS: Das passte in dieser Spielzeit zusammen. Stolze 33 Zähler konnten die Grün-Weißen aus ihren 14 Partien sammeln – das macht Platz zwei in der Auswärtstabelle.

„Ich kann aber nicht sagen, woran das liegt“, sagt Holzkirchens Trainer Orhan Akkurt. Im letzten Gastspiel der Saison am heutigen Freitagabend ab 19.30 Uhr will er mit seiner Mannschaft in Ampfing unbedingt nachlegen und drei weitere Punkte in der Fremde einfahren.

Unter der Woche hat sich an der Haidstraße einiges getan. So konnten die Verträge mit zwei absoluten Leistungsträgern, Gilbert Diep und Fabio Sabbagh, jeweils um ein weiteres Jahr verlängert werden (wir berichteten). „Ich bin sehr froh darüber“, betont Akkurt. „Es war mir ein ganz großes Anliegen.“ Nicht zuletzt, weil Sabbagh in die Rolle eines spielenden Co-Trainers schlüpfen soll. „Es war mein Wunsch, ihn da mitaufzunehmen“, betont Akkurt. „Er bringt eine menschliche Komponente mit und kann die Lücke füllen, die Maximilian Riedmüller hinterlassen wird.“ Riedmüller wird den Verein im Sommer bekanntlich in Richtung Kirchheim (Landesliga) verlassen.

Damit wollen sich die Holzkirchner aber erst in der kommenden Saison beschäftigen. Nun gilt der volle Fokus den letzten beiden Partien, heute in Ampfing und kommende Woche gegen Ebersberg. „Wir haben weiterhin interne Ziele, die wir erreichen wollen, und wir fahren nach Ampfing, um zu gewinnen.“ Nach dem 2:2-Remis gegen Dorfen vom vergangenen Wochenende glauben – bei sechs Zählern Rückstand auf den Zweiten Aschheim – nur noch die kühnsten Optimisten im TuS-Lager, dass die Grün-Weißen noch auf Rang zwei springen könnten.

Anders als in der Vorwoche entspannt sich die personelle Situation etwas. So werden Lukas Krepek, Tim Feldbrach und Michael Schlicher wieder in den Kader zurückkehren und für mehr Optionen sorgen als zuletzt gegen Dorfen.

Die Holzkirchner werden am Freitagabend in Ampfing gefordert sein. „Das ist eine absolute Top-Truppe“, weiß Akkurt. „Die hatten in der Hinrunde etwas Probleme, aber sie sind jetzt wieder stabil und haben eine massive Qualität.“ Trotzdem wollen sich die Holzkirchner nicht von ihrem Ziel abbringen lassen und den zehnten Auswärtssieg der Saison einfahren.