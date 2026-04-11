Der TuS Holzkirchen will gegen Peterskirchen den fünften Sieg in Folge

Fußball Bezirksliga - TuS Holzkirchen - VfB Forstinning – Foto: Christian Scholle

Die Grün-Weißen peilen zu Hause den nächsten Dreier an. Doch ein Robert Manole bleibt weiterhin vom Pech verfolgt.

Für Holzkirchner Verhältnisse waren es entspannte Tage. Nach zwei englischen Wochen in Folge absolvierten die Grün-Weißen erstmals wieder eine normale Trainingswoche. „Es war schon wichtig, dass wir eine Ruhepause hatten“, betont TuS-Coach Orhan Akkurt. „Aber die Jungs haben am Montag frei bekommen, sodass wir nur zweimal trainiert haben.“

Die personelle Situation hat sich vor dem Heimspiel an diesem Samstag gegen Peterskirchen um 14 Uhr deutlich entspannt. Lukas Krepek und Alexander Zetterer feierten in Saaldorf ihre Comebacks, und auch die zuletzt fehlenden Bastian Eckl und Stefan Hofinger stehen wieder zur Verfügung. Wechsel dürfte es – angesichts von vier Siegen in Folge – aber nicht geben. „Die Jungs müssen sich gedulden“, sagt Akkurt. „Es wäre unfair den anderen Spielern gegenüber, die ihre Sache gut gemacht haben.“

Robert Manole bleibt so etwas wie der Pechvogel des TuS. Gerade erst von seinem Nasenbeinbruch genesen, verletzte sich der Holzkirchner nach seiner Einwechslung am vergangenen Wochenende schwer an der Schulter. Die genaue Diagnose steht zwar noch aus, aber der Mittelfeldakteur wird den Grün-Weißen wohl länger fehlen.

Gleiches gilt für Angreifer Alpay Özgül. Im Auswärtsspiel in Aschau am 21. März sah der TuS-Stürmer nach einer Tätlichkeit die Rote Karte und ist seitdem gesperrt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, ein Urteil des Sportgerichts ist in der kommenden Woche zu erwarten.

Unabhängig davon möchte der TuS den jüngsten Erfolgslauf gegen Peterskirchen fortsetzen. „Das ist eine sehr unangenehme Mannschaft“, weiß der TuS-Coach. „Sie kommen viel über die Zweikämpfe.“ In jedem Fall dürfte sich Peterskirchen nach dem 4:1-Sieg über Rosenheim am vergangenen Wochenende endgültig aller Abstiegssorgen (elf Zähler Vorsprung) entledigt haben.

Im Hinspiel in Peterskirchen setzten sich die Holzkirchner klar mit 5:1 durch. „Wir wollen den dritten Platz halten und die Mannschaften über uns ein wenig ärgern“, fordert Akkurt. Dazu würde ein weiterer Sieg diesen Samstag zu Hause gegen Peterskirchen in jedem Fall helfen. Es wäre der fünfte Dreier in Folge für den TuS.