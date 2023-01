Der TuS Haltern zieht seine 2. Mannschaft aus der Bezirksliga zurück Nach der Hinrunde schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann die Verantwortlichen des Westfalenligisten die Reißleine bei der Reserve in der Bezirksliga 11 ziehen.

Mit der Hypothek von drei Minuspunkten gestartet aufgrund eines Nichtantritts zum Ende der vorigen Saison kam Landesliga-Absteiger TuS Haltern II aufgrund verletzungsbedingter Engpässe immer mehr ins Schwimmen. Spieler der Alte Herren mussten aushelfen, es hagelte hohe Niederlagen. Sogar zweimal traten die Seestädter nicht an, so dass ein weiterer Nichtantritt sowieso das endgültige Aus bedeutet hätte. Zum Abschluss der Hinrunde standen weiterhin zwei Minuspunkte auf dem Konto, da lediglich am 1. Spieltag ein Punkt eingefahren wurde. Mit 20 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer war der Abstieg quasi eh besiegelt.

Martin Reismann, Geschäftsführer Fußball, erklärt: "Wir haben alles versucht, um das zu verhindern. Wir hatten am Anfang der Saison noch eine einigermaßen vernünftige Mannschaft und haben auch ein paar gute Spiele gemacht. Wir haben einmal unentschieden gespielt und einige Spiele knapp und unglücklich verloren. Danach hatten wir viele verletzte Spieler und mussten auf AH-Spieler zurückgreifen. Das merkt man dann natürlich. Wir sind schon zweimal nicht angetreten und haben in den letzten Wochen nur noch hoch verloren. Wir hatten gehofft, dass wir in der Winterpause noch ein paar Spieler bekommen können. Aber bei dem Tabellenstand und dem Torverhältnis kann ich es auch verstehen, dass sich das keiner antun möchte. Bevor wir wieder mit dem letzten Aufgebot Sonntag für Sonntag in die Rückrunde starten, haben wir die Reißleine gezogen, da es so keinen Sinn mehr macht."

RSV Borken macht Boden im Aufstiegskampf gut