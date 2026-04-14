Der TuS Geretsried kassiert gegen Kottern den späten Ausgleich

Der TuS Geretsried – hier mit Thomas Puscher – setzte gegen Kottern zwar zunächst die Akzente, doch nach der Pause wurde es eine Abwehrschlacht, die nur bis kurz vor Schluss hielt. – Foto: Hans Lippert

Der TuS Geretsried führte lange gegen den TSV Kottern. Doch zwei Minuten vor Schluss glich der Gast verdient aus.

Es fehlte dem TuS Geretsried nicht viel zum erhofften Dreier im Nachholspiel gegen den TSV Kottern. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit kassierte der Aufsteiger den 1:1-Ausgleich – den hatten sich die Gäste zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient.

„Es war kein Leckerbissen in der zweiten Halbzeit, aber die Mannschaft hat 45 Minuten Wille und Leidenschaft gezeigt und spät, aber gottseidank den Ausgleich erzielt“, zeigt sich TSV-Trainer Andreas Maier nach Spielschluss erleichtert, dass die Reise aus dem Allgäu ins bayerische Oberland nicht ganz umsonst gewesen war. Sein Gegenüber Daniel Dittmann nahm die Punkteteilung gelassen und freute sich, dass sein Team auch das vierte Spiel im Viertagesrhythmus nicht verlor. „Mit acht Punkten in diesen vier Spielen können wir zufrieden sein.“

Die über die gesamte Spielzeit sehr kampfbetonte Partie begann zäh. Die Gastgeber erarbeiteten sich früh optisch ein Plus, blieben mit ihren Angriffen aber regelmäßig im Versuchsstadium stecken. „Wir haben ihnen bewusst in der ersten Halbzeit viel den Ball gelassen, aber eine zündende Idee hatten sie nicht“, fasst Gästetrainer Maier in der Pressekonferenz das Dilemma zusammen. So brauchte es für den TuS eine Standardsituation, um in Führung zu gehen: Bei einem Freistoß vom rechten Strafraumeck kam Innenverteidiger Adrian Hofherr zehn Meter vor dem Tor frei zum Kopfball und ließ TSV-Torhüter Christoph Siebken keine Abwehrchance.

Fünf Minuten später beinahe schon der Ausgleich: Bei einem Freistoß im Mittelfeld nutzte Kotterns Kapitän Matthias Jocham die Unsortiertheit in der Geretsrieder Defensive zu einem Konter, den er selbst abschloss – an den Innenpfosten. „Das Gegentor war für uns ein Wachrüttler“, kommentiert TSV-Coach Maier die spontane Reaktion. Aufatmen hingegen bei den Gastgebern, die in den Minuten bis zur Pause zwei weitere Gelegenheiten knapp verpassten.

Wer aufgrund der Pausenführung gehofft hatte, die Hausherren würden nach Wiederbeginn schnell alles klar machen, sah sich getäuscht. Es fehlte nicht an Bemühungen, wohl aber an Durchschlagskraft im Geretsrieder Angriffsdrittel. Und jeder weitere Fehlversuch, zu einer zwingenden Torchance zu kommen, schien bei den Gästen Kräfte freizumachen. Jedenfalls entwickelte sich die Partie mit zunehmender Spieldauer für den Aufsteiger zu einer Abwehrschlacht. Und das ist für eine gewöhnlich spielstarke, offensiv ausgerichtete Mannschaft nicht die Lieblingsdisziplin.

„Die checken ja gar nichts mehr“, kommentierte ein Kotterner Auswechselspieler beim Warmlaufen die verzweifelten Befreiungsschläge der TuS-Kicker ins Seitenaus. Dennoch hätte ein seltener Entlastungsangriff beinahe die Entscheidung gebracht: Thomas Puscher eroberte den Ball im Mittelfeld, sein Zuspiel brachte den eingewechselten Veron Fejzullahi in Position, der jedoch vom eingewechselten Maximilian Bär im Strafraum geblockt wurde. Fast im Gegenzug flipperte der Ball Kapitän Jocham vor die Füße, der zum verdienten 1:1 einschob.

Fazit Dittmann: „Es ging am Ende darum, den Kampf anzunehmen. Wie sich jeder Spieler diesmal wieder reingehauen hat, da kann ich jedem nur mein Lob aussprechen.“