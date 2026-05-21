Der TuS Ennepetal arbeitet am Klassenerhalt und an der Verjüngung Zweiter Sieg innerhalb zwei Wochen gegen Eintracht Rheine von red · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Der TuS Ennepetal fuhr am Mittwochabend einen überlebenswichtigen 1:0-Heimsieg gegen den FC Eintracht Rheine ein. Es war das Nachholspiel aus November 2025. Das reguläre Rückspiel hatte Ennepetal zuvor im Mai bereits 2:1 in Rheine gewonnen. Sechs Punkte, die am Ende Gold wert sein könnten. Denn die Südwestfalen stehen zwei Spieltage vor Schluss aufgrund des besseren Torverhältnisses wieder über dem Strich. Ligaunabhängig arbeitet der Sportliche Leiter Leon Enzmann am Kader für die Spielzeit 2026/27. Sollte der Abstieg nicht zu vermeiden sein, ist die direkte Oberliga-Rückkehr das Ziel. Dafür wurden sieben junge und entwicklungsfähige Spieler unter Vertrag genommen. Nach dem bekannten Neuzugang und 168-fachen Oberliga-Akteur Deniz Yazar (26), der nach zwei Jahren von Ligarivale TSG Sprockhövel zurückkehrt, hat Enzmann folgende Neuzugänge in der Lokalpresse "Westfalenpost" bekanntgegeben:

Joel Schlotter (19, Angriff, ASC 09 Dortmund) Schlotter wurde beim VfL Bochum ausgebildet (U17- und U19-Bundesliga). Bevor er im vergangenen Sommer zum ASC wechselt (fünf Kurzeinsätze in der Oberliga) hat er mit dem TSV Meerbusch in der DFB-Nachwuchsliga gespielt. Zur aktuellen Rückrunde wechselte er nach Erkenschwick, kam aber bislang in der Oberliga nicht zum Einsatz.

Leonardo Twumasi (21, Angriff, SpVgg Erkenschwick) Twumasi wurde u. a. bei RW Oberhausen ausgebildet (U19-Bundesliga) und hat für den TuS Bövinghausen und Türkspor Dortmund 19 Oberliga-Partien bestritten.