Der TuS empfängt den LSC zum Derby mit nur zwei Punkten Vorsprung Spitzenspiel in Geretsried von Rudi Stallein · Heute, 18:26 Uhr · 0 Leser

In guter Erinnerung hat der TuS Geretsried II das Derby 2023 gegen Lenggries: Damals gewannen Thomas Puscher (2.v.li., im Duell gegen Tobias Schlick) mit 3:0. An diesem Samstag treffen beide Teams erneut aufeinander. – Foto: rst

Tabellenführer TuS Geretsried II trifft auf Verfolger Lenggrieser SC. Nur zwei Punkte trennen die Teams vor dem Showdown.

Die Dramaturgie könnte spannender nicht sein. Mit vier Siegen nach der Winterpause hat sich Verfolger Lenggrieser SC bis auf zwei Punkte an Tabellenführer TuS Geretsried II herangepirscht. Das ist die prickelnde Ausgangssituation vor dem Spitzen-Derby an diesem Samstag (16.15 Uhr) im Geretsrieder Isarau-Stadion. „So ein Spiel, zu so einem Zeitpunkt, darauf freut man sich doch besonders“, sagt Georg Simon. „Und dass wir so nah herangekommen sind, macht es noch interessanter.“ Vier Siege gegen Wildsteig (4:0) und Unterammergau (2:0), in Peißenberg (4:1) und zuletzt gegen den MTV Berg (3:1) fuhr der Tabellenzweite in den bisherigen Spielen dieses Frühjahrs ein. „Das war von den Ergebnissen immer gut, aber hier und da im Entstehen schon etwas holprig“, relativiert der LSC-Coach, dessen Team dennoch vor Selbstvertrauen strotzt.

Daran mangelt es freilich auch den Gastgebern nicht. Der Spitzenreiter musste zwar mit einem 0:3 in Peiting seine erste Saisonniederlage in Kauf nehmen, zeigte sich davon jedoch nicht nachhaltig beeindruckt und unterstrich mit Siegen gegen den TSV Burggen/Bernbeuren (2:0) und zuletzt bei der SG Aying/Helfendorf (3:1) seine Aufstiegsambitionen. Nun sei seine Mannschaft heiß darauf, diesen Trend gegen den Verfolger fortzusetzen. „Das ist schon ein besonderes Spiel“, bestätigt TuS-II-Trainer Lukas Haustein. „Die Vorfreude ist riesig, Da hat jeder Bock drauf. Alle wollen dabei sein.“ Das bestätigt ein Blick auf den Kader der Gastgeber, der 22 Spieler listet. „Es könnte ein offenes Spiel werden“, blickt Haustein voraus. Auch wenn der Klub aus dem Isarwinkel nicht zu seinen Lieblingsgegnern zählt. Aus den vergangenen zwei Partien blieb nur ein Punkt bei der Bayernliga-Reserve hängen. Und der war noch recht glücklich. „Das Hinspiel war für den TuS sehr schmeichelhaft“, erinnert sich Georg Simon an das 1:1 im Lenggrieser Isarstadion durch Tore von Max Angermeier per Elfmeter (3.) und TuS-Kapitän Marc Thiess (18.), dessen Rot-Sperre rechtzeitig zum Derby abgelaufen ist. Beim letzten Spiel vor eigenem Publikum musste der TuS vor fast genau einem Jahr durch späte Treffer von Mathias Gerg (88.) zum 2:2-Ausgleich und Michael Schnaderbeck in der Nachspielzeit sogar eine 2:3-Heimniederlage verkraften. „Das war ganz wichtig für uns, das war ja letztes Mal noch Abstiegskampf“, sagt LSC-Trainer Simon und macht damit auch deutlich, welchen Wandel seine Mannschaft in den wenigen Monaten vollzogen hat – vom Abstiegskandidaten zum Aufstiegsaspiranten.