Fußball-Landesliga: Mit einem 2:4 in Hövelhof schließt der TuS die Freiluftsaison ab. Späte Gegentore verhindern einen Teilerfolg der Bielefelder.
Fußball-Landesliga: Mit einem 2:4 in Hövelhof schließt der TuS die Freiluftsaison ab. Späte Gegentore verhindern einen Teilerfolg der Bielefelder.

Der TuS Dornberg wird zum Schluss ausgekontert

Fußball-Landesliga: Mit einem 2:4 in Hövelhof schließt der TuS die Freiluftsaison ab. Späte Gegentore verhindern einen Teilerfolg der Bielefelder.

Das Positive: Der TuS Dornberg beendet das Freiluftspieljahr 2025 auf Tabellenplatz fünf. Das Negative: In Hövelhof gab es zum Abschluss eine 2:4-Pleite.

Es war das erwartet schwere Spiel im Kreis Paderborn. Die Dornberger starteten an sich nicht schlecht. „Wir machen es den Gegnern extrem schwer, bis zu unserem Sechzehner zu kommen. Wenn sie es aber schaffen, dann ist es zu einfach. Und genau so sind auch die ersten beiden Gegentore gefallen“, sagte TuS-Trainer Jens Horstmann.

Beim 0:1 haben die Dornberger den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum bekommen (21.), das zweite Gegentor fiel durch einen Strafstoß (33.). Auch der TuS hatte Torannäherungen, blieb aber bis zur 38. Minute ohne Treffer, dann aber gelang Charley Achtereekte der Anschluss.

Versick trifft mit dem ersten Ballkontakt

Nach der Pause brachte Horstmann unter anderem Lennart Versick in der 71. Minute, und der stellte direkt seinen Torinstinkt unter Beweis. Horstmann: „Ich glaube, es war sein erster Ballkontakt, mit dem er getroffen hat.“ Der Ausgleich zum 2:2 (72.). In der Folge wollte der TuS auf den Führungstreffer gehen, fing sich aber nach Kontern zwei Gegentore (75., 85.).

TuS Dornberg: Leier – Youssef (90. Mdoreuli), Achtereekte, Schäfer, Schierbaum, D. Kuck (65. Glaveski), Morgenroth (90. Fuhrmann), Gashi (71. Versick), Margott (65. Bartels), Bölt, Fritz

