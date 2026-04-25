Der TuS Dornberg muss sich beim SV Avenwedde strecken

Bielefeld. Für den TuS Dornberg geht es sm 25. Spieltag der Landesliga-Saison zum SV Avenwedde. Ob der TuS dabei auf die Dienste von Trainer Jens Horstmann setzen kann, ist indes fraglich.

„Ich stehe gerade auf einem Platz in Barcelona“, sagt Horstmann am Freitagvormittag. Ein Junggesellenabschied, nicht der eigene, führte Horstmann in den frühen Morgenstunden in die katalanische Hauptstadt. „Wenn der Flieger pünktlich ist und auch sonst alles klappt, dann bin ich Sonntag um 14 Uhr in Avenwedde“, so Horstmann.