Der TuS Dornberg muss sich beim SV Avenwedde strecken

Fußball-Landesliga: Der TuS gastiert an diesem Sonntagbei einem Gegner, der im Abstiegskampf steckt.
Bielefeld. Für den TuS Dornberg geht es sm 25. Spieltag der Landesliga-Saison zum SV Avenwedde. Ob der TuS dabei auf die Dienste von Trainer Jens Horstmann setzen kann, ist indes fraglich.
„Ich stehe gerade auf einem Platz in Barcelona“, sagt Horstmann am Freitagvormittag. Ein Junggesellenabschied, nicht der eigene, führte Horstmann in den frühen Morgenstunden in die katalanische Hauptstadt. „Wenn der Flieger pünktlich ist und auch sonst alles klappt, dann bin ich Sonntag um 14 Uhr in Avenwedde“, so Horstmann.
Ansonsten müssen die Co-Trainer Michael Zozmann und Maxine Birker die Dornberger durch die 90 Minuten in Avenwedde bringen.
Horstmann: „Das Hinspiel war eines unserer schlechteren Spiele in dieser Saison.“ 3:3 ging es im vergangenen Oktober aus. Nun will der TuS nach zwei Niederlagen in Folge mal wieder ein Erfolgserlebnis. „Wir müssen uns strecken, Avenwedde steckt im Abstiegskampf und der SV hat schon gezeigt, dass er das kann“, sagt Horstmann. Personell sieht es beim TuS wieder deutlich besser aus.
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