Der TuS Dornberg geht beim SV Heide in fünf Minuten k.o.

Die Bielefelder unterliegen Heide-Paderborn durch drei schnelle Tore. TuS-Trainer Jens Horstmann lässt personelle Probleme nicht als Ausrede zu. – Foto: Neue Westfälische

Die Bielefelder unterliegen Heide-Paderborn durch drei schnelle Tore. TuS-Trainer Jens Horstmann lässt personelle Probleme nicht als Ausrede zu.

Bielefeld. Charley Achtereekte, Tim Herden, Maximilian Margott, Lennart Versick, Finn Speckmann, Mirco Felske. Was klingt wie ein Großteil einer Dornberger Startelf, war die Ausfallliste des TuS beim Gastspiel in Heide-Paderborn. Am Ende verlor der TuS Dornberg 2:4 (0:3). Doch den Personalmangel mochte Trainer Jens Horstmann nicht als Grund durchgehen lassen. „Was wir in den ersten 30 Minuten gezeigt haben, war eine Blamage und hatte Kreisliga-Niveau.“

Heide-Paderborn spiegelte das Dornberger System und agierte vorrangig mit langen Bällen. „Das kann man so machen“, meinte Horstmann und schob hinterher: „Wir haben es nicht angenommen und uns mit einfachsten Mitteln überrollen lassen.“ Dornberger verlieren zu viele Zweikämpfe Heide habe offenbar genau den richtigen Fußball gespielt, um Dornberg zu schlagen. Zwischen der 14. und 19. Minute gelangen den Gastgebern drei Treffer (14., 17., 19.). Horstmann: „Wir haben einfach viel zu viele Zweikämpfe verloren in der ersten Halbzeit. Heide hat zudem zahlreiche Tiefenläufe gemacht.“