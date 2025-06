Der Turnaround nach der Winterpause beim BV Gräfrath

Es war schon die dritte Saison in der Bezirksliga für die Gräfrather – und wieder kann nicht der nächste Schritt in Richtung Landesliga gegangen werden. Am Anfang der Saison sah es noch viel mehr nach erbittertem Kampf gegen den Abstieg in die Kreisliga A aus – der schlussendlich mit Bravour bewältigt wurde. Erst zum achten Spieltag übernahm Lamri den Posten des Cheftrainers, vorher hatte Sascha Schulz viele Jahre das Amt inne. Der neue Mann an der Seitenlinie hat das Schiff wieder auf Kurs gebracht und in der Hinrunde noch acht Zähler sammeln können. Der Motor musste allerdings nur etwas warmlaufen, ehe der Ballspielverein richtig durchstartete. Die Rückrunde war dann ein voller Erfolg – mit 38 Punkten aus 22 stand der dritte Platz auf der Rückrunden-Tabelle fest und der Klassenerhalt war locker erreicht. Krisenmanager Lamri ist zufrieden mit der Saison: „Es war für den Verein, trotz der Umstände, eine erfolgreiche Saison. Gerade weil wir die drittbeste Rückrunden-Mannschaft waren“, erzählt er FuPa Niederrhein.

So schnell, wie er den Verein in ruhige Fahrwasser gebracht hat, verlässt er nun auch wieder das Schiff. Sein Abgang hat aber keine sportlichen Gründe: „Ich bin im Oktober zur Mannschaft gestoßen, die in akuter Gefahr war. Am Samstag (14. Juni) bin ich aus privaten und persönlichen Gründen zurückgetreten.“ In Zukunft soll es für den Fußball-Liebhaber aber wieder weitergehen – am liebsten noch höher: „Ich liebe diesen Sport. Ich bin den Weg aus der Kreisliga B in die Bezirksliga gegangen und ich werde, wenn alles gut geht, auch in Zukunft meinem Traum nachgehen auf höherer Ebene zu trainieren.“

Für den BV Gräfrath geht es in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga an den Start. Plan sei es, sich in den nächsten Jahren sich weiter zu etablieren. Retter Lamri wird mit Sicherheit in Zukunft wieder seinem Traum nachgehen und weiter an der Seitenlinie stehen.