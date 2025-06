Der Türk. SV Singen schafft das nächste Comeback und steigt auf

Der Türkische SV Singen hat es geschafft: Wieder einmal in der nun abgeschlossenen Saison dreht der Verbandsliga-Aufsteiger einen Rückstand, in diesem Fall ein 0:2 aus dem Hinspiel, und folgt so dem Meister FC Denzlingen durch einen 5:1-Sieg nach Verlängerung im Rückspiel gegen den FC Holzhausen in die Oberliga. Das ist enormer Erfolg für die Mannschaft um den scheidenden Trainer Ali Günes. In der Saison 2017/18 spielte der Türk. SV Singen noch in der Kreisliga A.

