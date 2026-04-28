Der TSV Zorneding trennt sich nach fünf Jahren von seinen Trainern

Michael Franz ist neuer Interims-Cheftrainer des TSV Zorneding. – Foto: Fupa

Franz und Kapfelsberger übernehmen interimsweise die Bezirksliga-Mannschaft. In vier Spielen sollen sie den Klassenerhalt sichern.

Nach fast fünf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit trennten sich am Wochenende die Wege zwischen dem abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten TSV Zorneding und seinen Trainern Sascha Bergmann und Florian Heppert. Die Nachfolger kommen aus den eigenen Reihen. Mit Michael Franz und Maximilian Kapfelsperger dürfen die bisherigen Trainer der Reservemannschaft ab sofort ihr Können in der Bezirksliga unter Beweis stellen, allerdings nur bis zum Saisonende. „Für uns war klar, dass es auf die Schnelle nur eine interne Lösung geben konnte“, erklärt Mark Grusz, der Fußball-Abteilungsleiter des TSV.

Wir wissen, welche Qualität wir im Kader haben, und hoffen, dass sie diese herauskitzeln können.

TSV-Abteilungsleiter Mark Grusz über das neue Trainerduo.

„Beide sind eine Interimslösung und werden anschließend wieder unsere zweite Mannschaft betreuen. Für die kommende Saison suchen wir einen neuen Trainer, der zu unserem Verein und zu unserem familiären Umfeld passt und der an einem langfristigen Projekt interessiert ist“, hat Grusz eine klare Vorstellung für das Anforderungsprofil des nächsten Cheftrainers.

Auswärts-Premiere Samstag in Saaldorf

Doch bis dahin soll das neue Trainer-Tandem Franz/Kapfelsperger für kurzfristigen Erfolg sorgen. Franz, ein früherer Landesliga-Spieler und Inhaber der B-Trainerlizenz, wechselte vor der Saison von Kirchheims Seitenlinie zum TSV. Mit Kapfelsperger hat er ein Zornedinger Urgestein an seiner Seite. „Beide können eine Mannschaft pushen. Wir hoffen, dass sie neue Energie und eine gewisse Lockerheit ins Team bringen. Wir wissen, welche Qualität wir im Kader haben, und hoffen, dass sie diese herauskitzeln können“, so Grusz.

Mir selbst war wichtig, dass wir eine gute Lösung für unsere zweite Mannschaft finden, dass sie gut betreut wird und den Klassenerhalt in der Kreisklasse schafft.

Michael Franz

Am Samstag feiern beide ihre Premiere beim Auswärtsspiel in Saaldorf – und könnten mit einem Sieg ans rettende Ufer springen. „Wir wollen dort etwas mitnehmen. Das ist das oberste Ziel“, sagt der neue Chefcoach, der von seiner neuen Aufgabe zeitnah nach dem Zornedinger 2:2-Remis am Samstag gegen Siegsdorf erfuhr. „Ich war erstmal ein Stück weit geschockt. Wenn man sieht, was beide in den letzten Jahren hier aufgebaut und entwickelt haben, ist das mit Sicherheit ein großer sportlicher und persönlicher Verlust für den Verein“, so Franz. „Mir selbst war wichtig, dass wir eine gute Lösung für unsere zweite Mannschaft finden, dass sie gut betreut wird und den Klassenerhalt in der Kreisklasse schafft. Kapfi und ich wollten das Team nämlich nicht einfach so im Stich lassen.“

Mit Alexander Ostner übernimmt nun der bisherige U19-Coach die Betreuung der Zornedinger Zweiten, während ihm Franz und Kapfelsperger beratend zur Seite stehen werden. In erster Linie sollen sie jedoch das Bezirksliga-Team in den verbleibenden vier Ligaspielen zum Klassenerhalt führen.