Der TSV Zorneding trennt sich nach acht sieglosen Spielen vom Trainerduo

FB BZL Zorneding (rot) Lorenz Leger – Foto: Sro

Bergmann und Heppert führten den TSV Zorneding in die Bezirksliga. Nun droht der Abstieg. Die Reserve-Trainer übernehmen sofort.

„Leider hat uns die Situation zum Handeln gezwungen“, erklärte Mark Grusz, Fußball-Abteilungsleiter von Bezirksligist TSV Zorneding, am Tag nach dem 2:2-Remis zu Hause gegen den TSV Siegsdorf. Für die Mannschaft von Sascha Bergmann und Florian Heppert war es das achte sieglose Spiel in Serie. „Die Partie gestern war wieder sehr frustrierend. Wir sahen uns gezwungen, nun einen neuen Impuls zu setzen, auch wegen unserer Tabellensituation. Deswegen beenden wir die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung“, so Grusz, der beiden seine Entscheidung am Sonntagmorgen mitteilte.

Vor rund sechs Wochen sah die Welt noch anders aus. Grusz und sein ehemaliges Trainer-Duo hatten sich gerade erst auf eine Ausdehnung der Zusammenarbeit bis 2027 verständigt. „Es tut uns wahnsinnig leid, denn beide waren das erfolgreichste Trainerteam unseres Vereins. Wir hätten ihnen gerne einen schöneren Abschied ermöglicht“, meinte Grusz. 2021 übernahmen Bergmann und Heppert in Zorneding das Zepter, führten den Verein aus der Kreisklasse bis in die Bezirksliga und sicherten sich dort in der Premierensaison im vergangenen Jahr als Neunter den direkten Klassenerhalt.

Den erneuten Ligaverbleib sah die Zornedinger Abteilungsleitung nun als stark gefährdet an. „So ein Ende tut natürlich weh. Aber es wurde so entschieden. Das haben wir natürlich zu akzeptieren“, reagierte Sascha Bergmann emotional mitgenommen. „Ich wünsche der Mannschaft nur das Beste. Ich hoffe, dass mit dem Trainerwechsel vielleicht auch das Spielglück zurückkehrt. Viel hat uns in den letzten Wochen nämlich nicht gefehlt. Ich hoffe, dass die Jungs die nötigen Punkte sammeln werden, um in der Bezirksliga zu bleiben, was absolut drin ist.“

Auch Bergmanns Co-Trainer Florian Heppert zeigte sich bewegt: „Es waren wundervolle Jahre und es sind so viele schöne Sachen passiert in dieser Zeit, auch außerhalb des Sportplatzes, auch in schweren Phasen, was mir sehr viel bedeutet hat und wofür ich unfassbar dankbar bin.“ Was bleibt, sind Erinnerungen an fünf gemeinsame Jahre und jede Menge gegenseitige Wertschätzung. Für den Rest der Bezirksliga-Saison werden die bisherigen Trainer des Reserveteams beim TSV das Sagen haben: Michael Franz und Maximilian Kapfelsberger.