Der TSV Zorneding empfängt Waldperlach nach fünf Niederlagen in Serie

Sie beschwören den Teamgeist: Zornedings Kicker planen, daheim den Bock umzustoßen. – Foto: Franz Ruprecht

Die Zornedinger warten in der Rückrunde noch auf den ersten Punkt. Mit einem Heimsieg könnte der TSV die Relegationsplätze verlassen.

„Wir werden nun jedes Spiel als Endspiel betrachten“, sagt Sascha Bergmann, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Zorneding. Seine Elf wartet in der Rückrunde noch immer auf den ersten Punktgewinn.

Zuletzt setzte es eine 1:3-Pleite in Bruckmühl gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Es war bereits die fünfte Niederlage in Serie. „In der Vergangenheit sind wir immer gut damit gefahren, die Ruhe zu bewahren und auf die Qualität und die Charakterstärke unserer Mannschaft zu vertrauen“, bleibt Bergmann optimistisch, bald die ersten Zähler einfahren zu können.

Am Sonntag empfangen die Zornedinger den SV Waldperlach (Anpfiff 13.30 Uhr). Auch die Gäste haben in ihren Leistungen in der Rückrunde noch deutlich Luft nach oben, gingen in sechs Partien fünfmal als Verlierer vom Feld. „Sie befinden sich in einem ähnlichen Strudel wie wir. Mit dem Gegner haben wir uns aber nicht sonderlich befasst. Wir müssen zusehen, dass wir dort von selbst herauskommen. Wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben erledigen und auf den Platz bringen“, kündigt Bergmann an.

In der Offensive wünscht sich der Trainer eine höhere Durchschlagskraft. „Wir brauchen mehr Lust aufs Toreschießen“, so der TSV-Coach, der trotz der Negativserie bislang keinen Stimmungsabfall im Team verzeichnen konnte. „Die Jungs haben unter der Woche fokussiert gearbeitet und gehen eingeschworen in das Spiel am Sonntag. Wir müssen geschlossen als Verein aus dieser schwierigen Situation herauskommen. Vor uns stehen die Wochen der Entscheidung“, ist sich Bergmann des Ernstes der Lage bewusst.

Mit einem Heimsieg könnte der TSV in der Tabelle am SVW vorbeiziehen und sogar die Relegationsplätze verlassen. Dann würde die Zornedinger Welt schon wieder freundlicher aussehen.