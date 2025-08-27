Stefan Glöckl (links) gibt auf Instagram Einblicke in seinen Alltag als Spielertrainer des TSV Wörth. – Foto: Felix Schmautz

Der TSV Wörth sorgt auch online für Aufsehen Trotz eines starken Aufgalopps bleibt „ganz klar“ der Klassenerhalt das Saisonziel Verlinkte Inhalte Kreisliga 1 Wörth/Donau Stefan Glöckl

Mit zwölf Punkten aus sieben Spielen ist der TSV Wörth/Donau sehr erfolgreich in die neue Saison der Kreisliga 1 gestartet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt, als derer vier Punkte auf der Habenseite standen, ist das die dreimal so hohe Punkteausbeute. Insbesondere der Auswärtssieg gegen den aktuellen Tabellenführer SV Obertraubling (3:2) sorgte bei der Konkurrenz für Aufsehen.

Der Kader der ersten Herrenmannschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Gerade deshalb drängt sich die Frage nach den Gründen für den aktuellen Erfolg auf. „Wir hatten im Sommer trotz einiger kleiner Verletzungen eine sehr gute Vorbereitung. Alle sind mit großem Einsatz dabei, und wir treten geschlossen als Team auf. Das zeichnet uns aktuell aus“, beschreibt das Trainerduo Patrick Wagner / Stefan Glöckl.



Dies spiegelt sich auch in den bisherigen Ergebnissen wider. Es gab einige knappe Siege. Und das in Partien, die im vorherigen Jahr wohl oft negativer verlaufen wären. Auch die verlorenen Partien waren keinesfalls deutlich oder gar Schützenfeste. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die knappen 2:3-Niederlagen gegen die Topteams Freier TuS und FC Oberhinkofen. Diese Ergebnisse zeigen, dass der TSV mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung aktuell jedem Team der Liga Probleme bereiten kann.



Auch wenn die Wörther in der Tabelle momentan nur im selben Atemzug mit den Spitzenmannschaften aus Burgweinting, Obertraubling oder dem SC Regensburg genannt werden kann, wissen die sportlich Verantwortlichen Wagner und Glöckl die Situation realistisch einzuschätzen: „Unser Saisonziel bleibt ganz klar der Klassenerhalt. Wir wollen schnellstmöglich die wohl benötigten 30 Punkte holen, uns als Team weiterentwickeln und uns stetig verbessern. Wir schauen nur von Spiel zu Spiel.“ Eine derartige Einschätzung ist – vor allem in der doch sehr starken und ausgeglichenen Kreisliga 1 – natürlich nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz gibt es aktuell wenige Anzeichen, die darauf hindeuten, dass sich der TSV ernsthafte Sorgen um den Klassenerhalt machen muss. Insbesondere stehen einige der vielen direkten Duelle gegen die aktuellen Sorgenkinder der Liga, wie beispielsweise Laub und Mintraching, erst noch bevor.







Starke Quote: TSV-Torjäger Merdin Mehmedov hat in den ersten sieben Saisonspielen acht Mal geknipst. – Foto: Felix Schmautz





Und nicht nur auf dem Platz spielt der TSV aktuell groß auf. Spielertrainer Stefan Glöckl, der nach einer Verletzung nun endlich wieder voll angreifen kann, sorgt auf Instagram mit Einblicken in seinen Alltag als Spielertrainer für Aufsehen. Seine Kurzvideos zu den bisherigen Auftritten seiner Mannschaft werden teilweise zehntausendfach aufgerufen und sind sicherlich auch Thema in den Kabinen der Ligakonkurrenz. Seine Mannschaft scheint sich an seine neue Berufung als „bayerischer Influencer“ bereits gewöhnt zu haben: „Als Influencer würde ich mich überhaupt nicht bezeichnen (lacht). Der Fußball spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben, deshalb zeige ich das auch. Die Mannschaft besteht hauptsächlich aus Freunden und jeder, der Fußball spielt, weiß was in den Kabinen abgeht. Da wird natürlich der ein oder andere lustige Spruch gedrückt, aber im Großen und Ganzen wird es positiv aufgenommen und ist jetzt kein so großes Thema innerhalb der Mannschaft“, schmunzelt der 29-Jährige.



Ruhige Zeiten. Mehr haben sich die Verantwortlichen im Gschwelltal wohl nicht gewünscht. Der aktuelle Status quo dürfte sie deshalb sehr zufriedenstellen. Wer weiß, vielleicht kann Stefan Glöckl schon vor der Winterpause den Klassenerhalt seiner Mannschaft auf Instagram verkünden. In der aktuellen Form ist es der TSV-Mannschaft zuzutrauen.