Der TSV Weeze verteilt schon wieder Geschenke Bezirksliga, Gruppe 4: 1:3-Niederlage gegen den VfL Tönisberg.

Der TSV Weeze tritt im Abstiegskampf der Bezirksliga auf der Stelle. Der Drittletzte verpasste am Sonntag gegen den VfL Tönisberg die Gelegenheit, einen Schritt nach vorne zu machen und musste sich letztlich mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. „In diesem Spiel war sicherlich mehr für uns drin. Aber es ist schon seit Wochen so, dass wir in der Abwehr mitunter zu fahrlässig agieren und Geschenke verteilen“, sagte TSV-Trainer Marcel Kempkes nach der Begegnung.