Der TSV Weeze muss sich bei seinem Torhüter bedanken

Die Serien der beiden Kreisrivalen SGE Bedburg-Hau und TSV Weeze in der Bezirksliga sind nicht gerissen. Während die gastgebende SGE ihren Lauf auf vier ungeschlagene Spiele ausbaute und ihre Heimstärke erneut demonstrierte, schaffte der Aufsteiger aus Weeze zumindest nach fünf sieglosen Partien einen Punktgewinn, der jedoch eher glücklich zustande kam.

Bereits kurz nach dem Anpfiff des insgesamt souveränen Schiedsrichters Marcel Hempel hatte Tim Helmus vor rund 100 Zuschauern die erste Möglichkeit für die SGE, scheiterte jedoch am TSV-Keeper Lukas Janssen, der im Laufe der Begegnung zum besten Spieler seiner Mannschaft avancieren sollte.

Die nächste größere Chance hatte SGE-Torjäger Falko Kersten auf dem Fuß, als er nach einer Hereingabe von Helmus aus kurzer Distanz seinen Meister in Lukas Janssen fand.

Die SGE Bedburg-Hau war in der Anfangsphase das spielbestimmende Team und drückte die Weezer in deren Hälfte. Der Aufsteiger befreite sich etwas später aus dieser Umklammerung und versuchte einige Akzente nach vorne zu setzen. So strich ein Kopfball nach einer Flanke knapp übers SGE-Tor.

In der 40. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Handspiel eines TSV-Akteurs auf den Elfmeterpunkt, doch Leon Claaßen setzte den Strafstoß links neben das Tor. Die Chance zur 1:0-Führung ließ die SGE kläglich liegen. Verdient wäre sie aber gewesen. Denn Falko Kersten verpasste nach einem Zuspiel von Theo Panke, seine Mannschaft in Führung zu bringen, weil Janssen geschickt den Winkel verkürzte.

So blieb es beim schmeichelhaften 0:0-Halbzeitstand für die Gäste. Der zweite Durchgang war erst sieben Minuten alt, als Kersten, der schon in Hälfte eins die Gelbe Karte erhalten hatte, nach einem Foulspiel am Mittelkreis Gelb-Rot sah. Aus seiner Sicht war dies nicht berechtigt, trotzdem war das Einsteigen unnötig.

"Wir haben zwei Punkte verschenkt"

Die Weezer waren ab dieser Szene zwar in Überzahl, woraus sie aber kein Kapital schlagen konnten, da sie in der Offensive viel zu harmlos agierten. Sie erarbeiteten sich im gesamten Spielverlauf keine einzige Torchance und hätten noch Stunden kicken können, ohne einen Treffer zu erzielen.

Auf beiden Seiten haperte es, es gab kaum Spielfluss, dafür mehr Leerlauf. In der Schlussphase hatten die Gastgeber noch einige Torgelegenheiten, um den Lucky Punch zu setzen, doch Fabian Berntsen und auch Lennard Haps scheiterten an Janssen, der den Punkt für die Gäste sicherstellte.

„Wir haben zwei Punkte verschenkt, denn wir hatten gute Chancen in einem guten Spiel. Wir standen defensiv sicher, und ich bin nach der langen Unterzahl zufrieden“, sagte SGE-Coach Bernard Alijaj.

TSV-Trainer Ferhat Ökce sagte: „Das war ein glücklicher Punktgewinn. Unser Ziel war, zu null zu spielen. Jetzt nehmen wir einen Zähler mit. Wir müssen weiter für den Klassenerhalt kämpfen.“

SGE Bedburg-Hau: Puff – Schümmer, Dittrich, Tekaat, van Bebber (59. Rode), Claaßen, Berntsen, Diedenhofen (78. Ngesang), Panke, Helmus (67. Haps), Kersten

TSV Weeze: Janssen – Winters (88. Feddema), Aengenvoort, Broekmanns (46. Pacco), Otten (46. Ya. Gorthmanns), Giltjes, Erkis (67. Jo. Gorthmanns), Thissen (67. Osterkamp), Kassler, Thomas, Kühn