Der TSV Weeze ist nach grandioser Rückrunde endlich am Ziel

Wer hätte das gedacht? Mit gerade einmal 16 Punkten auf dem Konto hatte sich der TSV Weeze als Vorletzter in die Winterpause der Bezirksliga verabschieden müssen. Doch im neuen Jahr ist alles anders – die Mannschaft spielt eine grandiose Rückrunde. Mit einem 1:1 (0:1) bei den Sportfreunden Lowick hat der Turn- und Spielverein am Freitagabend auch die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt aus dem Weg geräumt. Mit inzwischen 44 Punkten ist das Team endgültig im gesicherten Mittelfeld angelangt.
In Durchgang eins hatte Florian Wiegrink die Sportfreunde, die mit 40 Punkten noch nicht gerettet sind, per sehenswertem Distanzschuss in Führung gebracht (18.). „Vor der Pause war das Spiel sehr zerfahren. Es gab viel Mittelfeldgeplänkel. Wir haben zur Halbzeit umgestellt und hatten anschließend mehr Zug nach vorne“, sagte TSV-Trainer Ferhat Ökce, dessen Team sich erst spät für die Leistungssteigerung belohnen konnte. In der 88. Minute erzielte Lukas Kassler nach einer schönen Kombination den verdienten Ausgleich.
Am Ende war für den TSV Weeze noch mehr drin. Der Gegner war in der Schlussphase nur noch darum bemüht, weitere Torraumszenen zu verhindern und Zeit von der Uhr zu nehmen. „Der Gegner hat relativ früh auf Zeit gespielt. Es sind immer wieder Spieler liegen geblieben. Ich kann das alles verstehen, aber dann muss der Schiedsrichter auch mal durchgreifen“, sagte der Weezer Trainer, der am Rand fleißig mitstoppte und auf 15 Minuten Nachspielzeit kam.
Sieben Minuten ließ Referee Niclas Hülsmann schließlich tatsächlich nachspielen – viel zu wenig aus Sicht der Gäste, für die Max Büren noch den Siegtreffer auf dem Fuß hatte. „Wir hätten gerne noch ein paar Minuten länger gespielt. Der Gegner war müde. Deshalb wäre der Sieg noch möglich gewesen, wobei wir insgesamt kein gutes Spiel gemacht haben“, sagte Ökce, der sich inzwischen die Tabelle in aller Gelassenheit anschauen kann. „Wir wollen auch an den letzten beiden Spieltagen noch Punkte holen und werden gewiss nichts herschenken“, versichert er.
Zum Saisonabschluss warten auf den TSV lösbare Aufgaben. Am 31. Mai gastiert Blau-Weiß Dingden II im August-Janssen-Sportzentrum, ehe es zum Abschluss zum Absteiger SV Haldern geht – zwei Gegner, gegen die der TSV Weeze in der Hinrunde die maximale Ausbeute von sechs Punkten holte.
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