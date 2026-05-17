Der TSV Weeze ist nach grandioser Rückrunde endlich am Ziel

Sieben Minuten ließ Referee Niclas Hülsmann schließlich tatsächlich nachspielen – viel zu wenig aus Sicht der Gäste, für die Max Büren noch den Siegtreffer auf dem Fuß hatte. „Wir hätten gerne noch ein paar Minuten länger gespielt. Der Gegner war müde. Deshalb wäre der Sieg noch möglich gewesen, wobei wir insgesamt kein gutes Spiel gemacht haben“, sagte Ökce, der sich inzwischen die Tabelle in aller Gelassenheit anschauen kann. „Wir wollen auch an den letzten beiden Spieltagen noch Punkte holen und werden gewiss nichts herschenken“, versichert er.

Zum Saisonabschluss warten auf den TSV lösbare Aufgaben. Am 31. Mai gastiert Blau-Weiß Dingden II im August-Janssen-Sportzentrum, ehe es zum Abschluss zum Absteiger SV Haldern geht – zwei Gegner, gegen die der TSV Weeze in der Hinrunde die maximale Ausbeute von sechs Punkten holte.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: