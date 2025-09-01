Der TSV Weeze gibt schon wieder auswärts spät einen Sieg aus der Hand

Eine turbulente Schlussphase erlebten rund 300 Zuschauer im Heribert-Ramrath-Stadion beim Nachbarschaftsduell der Bezirksliga zwischen Alemannia Pfalzdorf und dem TSV Weeze. Die Gäste, die als Aufsteiger in den ersten beiden Partien beachtliche vier Punkte gesammelt hatten, führten bis kurz vor dem Schlusspfiff komfortabel mit 2:0 – und dies, obwohl sie seit der 26. Minute in Unterzahl waren. Doch am Ende musste sich der TSV mit einem 2:2 (0:1) begnügen, da die Alemannia durch einen späten Doppelschlag zum Ausgleich gekommen war.
Der Weezer Trainer Ferhat Ökce war entsprechend nur bedingt zufrieden. „Wir haben bis kurz vor Spielende eine Menge richtig gemacht. Die Intensität war gut, man hat die Unterzahl kaum gemerkt. Am Ende haben wir aber nur einen Punkt mitgenommen, weil wir uns erneut spät den Ausgleich gefangen haben. Das ist bitter, aber daraus müssen wir jetzt lernen“, sagte Ökce, dessen Team schon zwei Wochen zuvor beim Remis bei Borussia Veen erst in der Nachspielzeit das 1:1 kassiert hatte.
Der TSV erwischte den perfekten Start. Yannick Gorthmanns zirkelte in der zweiten Minute einen Freistoß gekonnt zum 1:0 ins Tor. Doch danach folgte der Rückschlag: Florian Thomas (26.) sah aufgrund einer Notbremse zu Recht die Rote Karte. Trotz der Überzahl fand die Alemannia aber nicht wirklich zu ihrem Spiel. Es waren dann erneut die Gäste, die eiskalt zuschlugen. Nach einem Konter sorgte Eron Kashtanjeva (60.) mit einem Schuss aus 16 Metern für das 2:0.
Alemannia Pfalzdorf gab sich allerdings nicht auf und stellte den Spielverlauf dann binnen 60 Sekunden komplett auf den Kopf. Zunächst verkürzte Nick Helmus (83.), ehe der eingewechselte Marvin Flounders (84.) aus einem Gewühl heraus das umjubelte 2:2 erzielte und den Pfalzdorfern damit einen Punkt bescherte. Im Anschluss sah Alemannia-Spieler Christian Emmers noch die Gelb-Rote Karte.
Trotz des späten Punktgewinns fordert Pfalzdorfs Trainer Raphael Erps mehr von seiner Mannschaft. „Das war am Ende glücklich. Wir haben uns selbst mit einem Mann mehr schwergetan und zu kompliziert gespielt. Generell müssen wir aktiver werden. Dann bin ich auch guter Dinge für die kommenden Aufgaben“, sagte Erps.