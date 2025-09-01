Der TSV Weeze gibt schon wieder auswärts spät einen Sieg aus der Hand

Eine turbulente Schlussphase erlebten rund 300 Zuschauer im Heribert-Ramrath-Stadion beim Nachbarschaftsduell der Bezirksliga zwischen Alemannia Pfalzdorf und dem TSV Weeze. Die Gäste, die als Aufsteiger in den ersten beiden Partien beachtliche vier Punkte gesammelt hatten, führten bis kurz vor dem Schlusspfiff komfortabel mit 2:0 – und dies, obwohl sie seit der 26. Minute in Unterzahl waren. Doch am Ende musste sich der TSV mit einem 2:2 (0:1) begnügen, da die Alemannia durch einen späten Doppelschlag zum Ausgleich gekommen war.

Der Weezer Trainer Ferhat Ökce war entsprechend nur bedingt zufrieden. „Wir haben bis kurz vor Spielende eine Menge richtig gemacht. Die Intensität war gut, man hat die Unterzahl kaum gemerkt. Am Ende haben wir aber nur einen Punkt mitgenommen, weil wir uns erneut spät den Ausgleich gefangen haben. Das ist bitter, aber daraus müssen wir jetzt lernen“, sagte Ökce, dessen Team schon zwei Wochen zuvor beim Remis bei Borussia Veen erst in der Nachspielzeit das 1:1 kassiert hatte.