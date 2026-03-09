Der TSV Weeze erlebt einen Tag zum Vergessen

Nächste Niederlage für den TSV Weeze – Foto: Pascal Derks

Es gibt solche Tage, an denen überhaupt nichts läuft. Einen von dieser Sorte hat Bezirksligist TSV Weeze erlebt. „Wir wissen, dass wir es wesentlich besser können und müssen dieses Spiel schnell abhaken. Uns bleiben noch viele Gelegenheiten, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln“, sagte TSV-Trainer Ferhat Ökce nach dem 0:1 (0:0) im Kellerduell gegen Westfalia Anholt. Fakt ist: Der TSV hat die große Chance verpasst, sich von der Abstiegszone abzusetzen und findet sich stattdessen auf Relegationsplatz 15 wieder.

Trotz Überzahl reicht es nicht für den TSV

Eine Stunde lang spielte der Gastgeber in Überzahl. In der 33. Minute hatte Westfalia-Keeper Julius Geven seinen Strafraum verlassen und den Weezer Angreifer Julian Kühn von den Beinen geholt. Schiedsrichter Florian Behler zückte sofort die Rote Karte. Kühn bis anschließend noch eine Weile auf die Zähne, musste aber kurz nach der Pause ausgewechselt werden. Eventuell hat er sich den Bruch eines Zehs zugezogen – es droht ein längerer Ausfall.

Und was machte der Gastgeber aus der numerischen Überlegenheit auf dem Spielfeld? So gut wie nichts. „Wir waren viel zu hektisch und wollten ganz einfach zu viel. In einer solchen Situation muss man Ball und Gegner laufen lassen. Das haben wir zu selten gemacht“, so Ökce. Es gab zwar den einen oder anderen Hochkaräter. So hatten beispielsweise Kapitän Yannick Gorthmanns und Maik van Teeffelen den Führungstreffer auf dem Fuß. Doch an solchen Tagen will der Ball einfach nicht über die Linie.