Der TSV Weeze eilt in Richtung Klassenerhalt Mit einem 5:1 gegen den TuS Stenern hat der Bezirksligist das Tor in Richtung Klassenerhalt ganz weit aufgestoßen. Deshalb musste Trainer Ferhat Ökce den Kantersieg zwischen den Fans hinter dem Stankett verfolgen. von Volker Himmelberg · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Weeze hat sich durchgesetzt. – Foto: David Zimmer

Die aktuelle Tabelle können sich die Spieler des Bezirksligisten TSV Weeze ausschneiden. Was vor wenigen Monaten niemand für möglich gehalten hatte, ist zehn Runden vor Schluss plötzlich Fakt: Die Mannschaft steht auf einem einstelligen Tabellenplatz. Mit einem souveränen 5:1 (2:1) gegen den TuS Stenern hat sich der Aufsteiger auf Rang neun verbessert – bei sieben Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone und deren vier auf Relegationsplatz 15.

Ferhat Ökce sieht die Gelb-Rote Karte „In der ersten Halbzeit hatte der Gegner noch etwas mehr Ballbesitz. Da haben wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Nach der Pause haben wir das Spiel kontrolliert und uns phasenweise in einen Rausch gespielt, sagte der Weezer Coach Ferhat Ökce, der sich frühzeitig beim Stand von 0:0 zu den Fans hinter dem Stankett gesellen musste. „Wir haben in der Anfangsphase zwei Gelbe Karten bekommen. Darüber habe ich mich etwas aufgeregt und zu Recht Gelb-Rot gesehen. In der Pause habe ich mich beim Schiedsrichter entschuldigt“, so Ökce. Gestern, 15:00 Uhr TSV Weeze TSV Weeze TuS Stenern TuS Stenern 5 1 Abpfiff Nach einer halben Stunde hatte Nick Schwarma den Gastgeber nach Vorarbeit von Lukas Kassler in Führung gebracht. Nur vier Minuten später gelang Benjamin Lückel mit einem sehenswerten Distanzschuss der Ausgleich. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff sorgte Henning Mülders nach einem Freistoß für die erneute Weezer Führung.