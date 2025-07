Der TSV Wa.-Wa. freut sich auf die sportliche Zukunft

Der TSV Wachtendonk-Wankum hat’s nicht gerade einfach. Vor gerade einmal zwei Jahren verabschiedete sich der Klub aus der Landesliga. Und in der abgelaufenen Spielzeit ging’s noch eine Etage runter in die Kreisliga A Kleve/Geldern.

Viele neue Gesichter

Für Sebastian Tissen ist all das kein Thema mehr – der Trainer verbreitet Aufbruchstimmung in der Laerheide. „Der Abstieg ist komplett abgehakt. Die Stimmung in der Mannschaft und im gesamten Verein ist sehr positiv. Wir freuen uns alle auf die neue Herausforderung“, versichert der 35-jährige Ex-Torjäger, der wegen einer Verletzung die komplette Rückrunde von der Bank aus verfolgen musste.