Der TSV Türkenfeld verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf

Der SC Oberweikertshofen II (weiße Trikots) im Spiel gegen den TSV Türkenfeld (in Blau). – Foto: Dieter Metzler

Mit einem 1:0 gegen den SC Oberweikertshofen II hat sich der TSV Türkenfeld etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Für den SCO war die Niederlage nach Einschätzung von Trainer Daniel Stapfer verdient. „Türkenfeld war heute einen Tick aggressiver in den Zweikämpfen. Wir waren nicht so stark wie in den vergangenen Spielen“, sagte der zum Saisonende scheidende Coach.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit leichten Vorteilen für die Gastgeber aus Türkenfeld blieb es zunächst beim 0:0. Nach dem Seitenwechsel fiel dann die Entscheidung: Sandro Ciaramella traf nach einem zu kurz abgewehrten Eckball mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zum einzigen Tor des Tages. „Die Führung war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient“, sagte Stapfer. Seine Mannschaft habe offensiv nicht die richtigen Mittel gefunden, um Türkenfeld ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Erst in der hitzigen Schlussphase boten sich dem SCO noch zwei Möglichkeiten zum Ausgleich, die jedoch ungenutzt blieben.