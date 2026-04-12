Der TSV Türkenfeld verpasst wichtige Punkte gegen Gilching II

Der TSV Türkenfeld (in Blau) im Spiel gegen den SC Weßling. – Foto: Dieter Metzler

Das 1:1 im Kellerduell bringt Türkenfeld nicht weiter. Trainer Reinhardt spricht von einem gerechten, aber enttäuschenden Ergebnis.

Der TSV Türkenfeld hat sich im Kellerduell gegen den TSV Gilching II mit einem 1:1 begnügen müssen. Zwar hielt der Aufsteiger die Bezirksliga-Reserve damit auf Distanz, doch um sich etwas Luft im Tabellenkeller zu verschaffen, wäre aus Sicht von Trainer Wolfgang Reinhardt mehr nötig gewesen – gerade gegen einen direkten Konkurrenten.

Zunächst sah es gut aus für die Gastgeber. Leon Wieland brachte Türkenfeld nach einer Viertelstunde in Führung, und dieser knappe Vorsprung hielt lange. Erst in der 66. Minute gelang Timon Winzen vor gut 100 Zuschauern der Ausgleich für die Gäste.

Am Ende sprach Reinhardt von einem gerechten Remis. Gleich in den Anfangsminuten habe seine Mannschaft allerdings eine Schrecksekunde überstehen müssen, als einer seiner Abwehrspieler den Ball mit der Hand spielte. „Zum Glück war es vor dem Sechzehner und zum Glück landete der Freistoß im fünften Stock“, sagte der TSV-Coach. Vor der Pause sei seine Mannschaft dann zu passiv geworden. „In den letzten zehn Minuten vor der Pause haben wir um den Ausgleich gebettelt.“ Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Teams zwar einen großen Kampf, klare Torchancen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware. (Dieter Metzler)