Der TSV Steinhöring will im Rückspiel gegen Baldham wieder leiden

Nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel empfängt der SC Baldham-Vaterstetten den TSV Steinhöring. Beide Teams stehen unter Druck im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt.

„Ich freue mich, dass wir so schnell wieder die Chance haben, etwas zu holen“, blickt Thomas Rotherbl dem Auswärtsspiel seines TSV Steinhöring um 20 Uhr gegen den SC Baldham-Vaterstetten positiv entgegen. „Auch wenn es am Wochenende nur ein Punkt war (0:0 gegen Phönix, d. Red.), war der für uns sehr wichtig.“ Nach dem Tabellenzweiten wartet nun der Dritte auf die Rotherbl-Elf, die nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz nach unten liegt. „Es geht wieder gegen ein Topteam. Wir werden also wieder zwei Halbzeiten brauchen, wie gegen Phönix“, prophezeit der Coach.

Der SCBV ist derzeit in guter Verfassung und pirscht sich an die Aufstiegsplätze heran. Nach der Punkteteilung gegen Spitzenreiter Trudering benötigt die Mannschaft von Gediminas Sugzda wieder drei Zähler, um den Anschluss zu halten. Für den Coach kommt hinzu: „Ich habe noch das letzte Spiel gegen Steinhöring in Erinnerung. Da lief alles schief, was schieflaufen konnte. Daher wollen wir Wiedergutmachung.“

Anfang Oktober düpierte der Aufsteiger den SCBV mit 4:1, heute stehen die Vorzeichen anders. Während Steinhöring im Herbst von Sieg zu Sieg eilte, gelingt dies nun deutlich seltener. Baldham hingegen war in der Rückrunde überwiegend siegreich. „Die Jungs gehen mit ein bisschen Wut in dieses Spiel. Es wird auf die Laufbereitschaft und Zweikampfstärke ankommen“, vermutet Baldhams Trainer, der sich von seiner Mannschaft eine bessere Chancenverwertung als vergangenen Sonntag erhofft.

Rotherbl weiß, was den TSV im Sportzentrum Vaterstetten erwartet: „Wir müssen die guten Phasen des Gegners überstehen, in denen man leiden muss. Deshalb brauchen wir eine geschlossene Teamleistung und einen guten Torwart.“ Gleichzeitig will der Außenseiter sein eigenes Offensivspiel im Flutlicht-Derby nicht vernachlässigen.