Der TSV Solingen trauert um Mark Little

Der TSV Solingen hat einen schweren Verlust zu betrauern. Wie der Landesligist in den sozialen Medien mitteilt, ist Abteilungsleiter Mark Little im Alter von 67 Jahren plötzlich und völlig unerwartet verstorben. Dass in den Gedanken vieler Mitglieder und auch Aktiver anderer Vereine sowie langjähriger Weggefährten damit der Sport zunächst einmal in den Hintergrund tritt, versteht sich von selbst.
"Mit Mark verlieren wir einen Menschen, dem neben seiner eigenen Familie unser TSV und die Personen darin am Herzen lagen. Er hat sich über viele Jahre mit Vollblut um den Verein gekümmert, hatte immer ein offenes Ohr und wollte vor allem eines - dass wir respektvoll miteinander umgehen und zusammenhalten", heißt es in der Erklärung des Landesligisten.
"Wir sind unendlich traurig und werden Mark sehr vermissen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden." Das sind Worte, denen sich auch FuPa Niederrhein an dieser Stelle anschließen möchte.
Als Abteilungsleiter hatte Little eine Zahl von Aktiven zu managen, die es in vielen Vereinen kaum zu betreuen gilt. Mehr als 1.100 Fußballer sind beim TSV Solingen aktiv, da stellt es keine Frage dar, dass der Verlust nicht nur freundschaftlich und persönlich, sondern auch organisatorisch eine Lücke bei den Solingern hinterlassen wird.
Fraglos wird das Landesliga-Team seinem Abteilungsleiter auch gedenken, wenn es das nächste Mal zu einem Pflichtspiel den Platz betritt. Das wird am Sonntag um 15.30 Uhr der Fall sein, wenn die Solinger als Tabellensechster den aktuell Zweiten SC Kapellen-Erft auf dem Sportplatz Höher Heide empfangen werden. Aber in den Gedanken vieler Beteiligter, davon darf man ausgehen, wird der Sport an diesem Tag ein Stück weit in den Hintergrund treten.