Der TSV Solingen trauert um Mark Little Landesliga, Gruppe 1: Der Abteilungsleiter des TSV Solingen, Mark Little, ist unerwartet im Alter von 67 Jahren verstorben.

Der TSV Aufderhöhe trauert um Mark Little. – Foto: IMAGO IMAGES

Der TSV Solingen hat einen schweren Verlust zu betrauern. Wie der Landesligist in den sozialen Medien mitteilt, ist Abteilungsleiter Mark Little im Alter von 67 Jahren plötzlich und völlig unerwartet verstorben. Dass in den Gedanken vieler Mitglieder und auch Aktiver anderer Vereine sowie langjähriger Weggefährten damit der Sport zunächst einmal in den Hintergrund tritt, versteht sich von selbst.

Großer menschlicher Verlust "Mit Mark verlieren wir einen Menschen, dem neben seiner eigenen Familie unser TSV und die Personen darin am Herzen lagen. Er hat sich über viele Jahre mit Vollblut um den Verein gekümmert, hatte immer ein offenes Ohr und wollte vor allem eines - dass wir respektvoll miteinander umgehen und zusammenhalten", heißt es in der Erklärung des Landesligisten. "Wir sind unendlich traurig und werden Mark sehr vermissen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden." Das sind Worte, denen sich auch FuPa Niederrhein an dieser Stelle anschließen möchte.