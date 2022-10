Der TSV siegt dank Goalgetter Locher knapp mit 2:1 im Lautertal

Über die gesamte Spieldauer ist das Spiel mit teils harten Zweikämpfen und zahlreichen Fehlpässen geprägt, sodass es eine Weile dauert bis die Adelberger gefährlich, in Person von Benjamin Locher und Kevin Schwenger vor dem Donzdorfer Gehäuse auftauchen. Die Lautertäler fokussieren sich in dieser Phase des Spiels auf das Kontern. Vor der Pause wird es lediglich einmal brenzlig im Strafraum der Schurwälder, der Schuss der Landesligareserve geht jedoch knapp über das Tor.

Besser macht es der TSV in der 53.Minute wiederum durch Locher, diesmal zielt er genauer und markiert das 1:0 für seine Farben. Die Führung hält allerdings lediglich vier Minuten, bis die Lautertäler eine Unachtsamkeit in der Adelberger Defensive zum Ausgleich nutzen können. Von da an ist es ein offenes Spiel, bei dem das Resultat von der einen in die andere Richtung kippen könnte. Erfolgreich ist abermals der TSV in der 75.Spielminute, in Form von Locher, der mit einem platzierten Schuss ins linke Toreck die umjubelte 2:1 Führung erzielt. Danach beschränken sich die Blau-Weißen auf das Verteidigen und lassen keine risikovollen Situationen mehr zu. So nimmt der TSV einen weiteren wichtigen Dreier mit in den Schurwald.