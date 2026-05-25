Der TSV Seeg schnuppert an der Vizemeisterschaft

Geht es für den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg nach oben? Die Vizemeisterschaft in der Kreisliga Süd ist jedenfalls schon zum Greifen nah. – Foto: Daniel Melzer

In der Allgäuer Kreisliga Süd sind nahezu alle Entscheidungen gefallen. Der SSV Wertach steht nach der 1:5-Pleite gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg als zweiter Absteiger fest, während die Seeger kurz vor der Vizemeisterschaft stehen. Weil der TSV Kottern II sich einen Ausrutscher gegen den TSV Obergünzburg leistete, fehlt den Seegern nur noch ein Zähler zur Aufstiegsrelegation in die Bezirksliga.

Deutlich wurde es in Wertach: Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg gewann beim SSV Wertach klar mit 5:1. Magnus Brenner (15.), Simon Poppler (28.), Matthias Gast (62.) und Phillip Rück mit einem Doppelpack (69., 89.) sorgten für die klare Führung. Den Ehrentreffer der Wertacher zum zwischenzeitlichen 1:4 erzielte Marius Führer in der 83. Minute.

Schiedsrichter: Tobias Jehle (Königsbrunn) - Zuschauer: 70

Ein wahres Offensivspektakel lieferten sich der SC Untrasried und der SV Mauerstetten. Die Untrasrieder führten nach Treffern von Alexander Wiest (16.) und Thomas Brutscher (22., 36.) zwischenzeitlich mit 3:1. Bastian Peukert (29.) und Markus Kees (43.) hielten die Gäste jedoch im Spiel. Nach dem 4:2 durch Samuel Prinz in der 76. Minute schien Untrasried auf der Siegerstraße, ehe Mauerstetten eine furiose Schlussphase hinlegte: Leon Scheske (82.), Jonathan Vuist (88.) und Emanuel Richter in der Nachspielzeit (90.+2) drehten die Partie noch zum 5:4-Auswärtssieg.

Schiedsrichter: Roman Lars Frost (Obermeitingen) - Zuschauer: 100

Der FC Füssen feierte beim FC Rettenberg einen späten 2:1-Erfolg. Florian Frenzel brachte die Füssener in der 60. Minute in Führung, Maximilian Schmitt glich in der 76. Minute aus. In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Peter Heer schließlich für den entscheidenden Treffer zum Füssener Sieg.

Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 70

Der BSK Olympia Neugablonz konnte die Duracher Reserve erfolgreich stoppen. – Foto: Stefan Günter

Im Duell zwischen dem VfB Durach II und dem BSK Olympia Neugablonz entschied ein früher Treffer die Partie. Efe Kiran traf bereits in der 20. Minute zum 1:0-Auswärtssieg des BSK.

Schiedsrichter:Stefan Waschhauser (Kötz) -Zuschauer:50

Die SG Betzigau/Wildpoldsried musste sich dem TSV Buching/Trauchgau trotz Führung mit 1:2 geschlagen geben. Nico Klement brachte die SG zunächts in der 28. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel drehte der TSV die Partie durch Treffer von Simon Lang (67.) und Philipp Mayr (85.).

Schiedsrichter: Nicolai Weimer (Kirchdorf an der Iller) - Zuschauer: 50

Der TSV Obergünzburg überzeugte vor 200 Zuschauern mit einem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Kottern II. Patrick Meixner (39.), Andreas Hanslick (46.) und Benjamin Dorn (75.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Adrian Heim verkürzte in der 84. Minute für die Bayernliga-Reserve, ehe Tom Hummel tief in der Nachspielzeit (90.+6) den Schlusspunkt setzte.

Schiedsrichter: Ibrahim Halil Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 200