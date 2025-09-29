Gleich fünf Treffer durften die Kicker des TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg in Neugablonz bejubeln. – Foto: Daniel Melzer

Der TSV Seeg mischt ganz oben mit Kreisligist gewinnt 5:1 in Neubablonz +++ TSV Kottern II dreht ganz spät Partie gegen Rettenberg und bleibt vorne +++ Oberstaufen sendet Lebenszeichen

Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg setzte in der Kreisliga Süd ein weiteres Ausrufezeichen. Durch den 5:1-Erfolg beim BSK Olympia Neugablonz ist der TSV ganz vorne mit dabei, punktgleich mit dem Spitzenreiter TSV Kottern II (3:1 gegen den FC Rettenberg) und dem FC Oberstdorf (4:0 gegen den SV Mauerstetten). Die rote Laterne hat die SG Oberstaufen/Stiefenhofen durch den 3:2-Erfolg gegen den VfB Durach II wieder abgegeben.



Schiedsrichterin: Isabel Didita (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 100 Im Waldstadion kam es zu einem einseitigen Duell zwischen BSK Olympia Neugablonz und TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg, das die Seeger mit 5:1 für sich entschieden. Matthias Gast brachte den TSV in der 28. Minute in Führung, Phillip Rück erhöhte sechs Minuten später. Zwar schöpfte der BSK wieder Hoffnung, als Dzhan Karabash kurz darauf der Anschlusstreffer gelang. In der zweiten Halbzeit waren die Seeger aber nicht mehr zu stoppen. Stefan Singer stellte in der 70. Minute auf 1:3. Andreas Mayer und erneut Singer sorgten in den Schlusssekunden für den 1:5-Endstand.



Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 180 Acht Treffer gab es beim spektakulären Duell zwischen SC Untrasried und SG Betzigau/Wildpoldsried zu sehen, das der SCU letztlich mit 5:3 gewann. Zunächst gab die SG den Ton an. David Fleschutz traf in der 29. Minute zum 0:1, Robin Goger ließ in der 38. Minute das 0:2 folgen. Kurz vor der Pause brachte Tobias Kopf Untrasried auf 1:2 heran. Als nach der Halbzeit Lukas Liebmann für Betzigau zum 1:3 traf, schien die Partie gelaufen. Doch Untrasried antwortete prompt: Alexander Gropper und Alexander Wiest glichen per Doppelschlag zum 3:3 (73./77.) aus. Samuel Prinz brachte die Gastgeber in der 84. Minute mit einem Kopfballtreffer erstmals in Führung, bevor Thomas Brutscher in der Nachspielzeit auf 5:3 erhöhte. Betzigaus Johannes Epp sah danach die letztlich bedeutungslose Gelb-Rote Karte.



Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 100 Auch beim FC Blonhofen gab es acht Treffer zu bestaunen, wobei sich hier der TSV Obergünzburg mit 5:3 durchsetzte. Andreas Hanslick sorgte in der 3. Minute nach einem Steckpass von Benjamin Dorn für das 0:1 und erhöhte nur zwei Minuten, als er eine Flanke von Markus Dietrich verwertete. Blonhofen kam durch Julian Bauer in der 18. Minute auf 1:2 heran, doch wenig später war der FCB entscheidend geschwächt. Michael Rudolf hatte in der 25. Minute nach einer Notbremse die rote Karte gesehen. Trotz Unterzahl glich Bauer in der 29. Minute sogar aus. Doch vor der Halbzeit erarbeietete sich Obergünzburg den entscheidenden Vorsprung. Hanslick auf 2:3, Dorn sorgte wenig später für das 2:4. Zwar verkürzte Daniel Mohr in der 73. Minute noch einmal, doch der TSV Obergünzburg hatte das letzte Wort. Marian Bauschmid entschied in der Nachspielzeit mit einem prächtigen Schuss zum 3:5 die abwechslungsreiche Partie endgültig.



Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 100 Im Oybele-Stadion dominierte der FC Oberstdorf das Geschehen und bezwang den SV Mauerstetten mit 4:0. Jakob Hasselberger eröffnete den Torreigen in der 11. Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Pirmin Wegele auf 2:0. Nach einer Gelb-Roten Karte für Bastian Peukert (62.) war Mauerstetten personell geschwächt. Dies nutzte der FCO. Hasselberger schnürte seinen Dreierpack mit zwei weiteren Treffern in der 80. und 82. Minute.



Schiedsrichter: Tobias Barth (Peiting) - Zuschauer: 250 Im spannenden Duell zwischen dem TSV Buching/Trauchgau und dem FC Füssen fehlten nur die Tore. Beide Mannschaften zeigten engagierte Leistungen, doch die Abwehrreihen standen sicher. Trotz mehrerer guter Torchancen auf beiden Seiten konnte kein Team den entscheidenden Treffer erzielen.



Schiedsrichter: Roman Lars Frost (Obermeitingen) - Zuschauer: 100 Mit einem furiosen Schlussspurt drehte der TSV Kottern II die Partie gegen den FC Rettenberg und gewann durch drei Treffer innerhalb von sieben Minuten noch 3:1. Nach torloser erster Halbzeit nahm die Partie in der 67. Minute Fahrt auf. Fabian Reitemann köpfte nach einer Flanke von Severin Gert zum 0:1 ein. Doch Kottern zeigte Kampfgeist und glich in der 89. Minute durch Jonas Ender aus. In der Nachspielzeit drehte Kottern das Spiel: Zunächst traf Noah Hackenschmidt in der vierten Minute der Nachspielzeit, 120 Sekunden später machte Giuseppe Savoca mit dem 3:1 alles klar.



Schiedsrichter: Martin Holzhauser (Penzing) - Zuschauer: 100 Der SSV Wertach setzte sich mit 2:1 beim Kellerkind FC Türksport Kempten durch. Martin Suntheim brachte den SSV in der 33. Minute nach Vorarbeit von David Hauber in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich Furkan Fidan für Türksport aus. In der 80. Minute sicherte sich Wertach den Sieg, als Martin Neuhauser nach einem schönen Pass von Suntheim das entscheidende Tor erzielte.Schiedsrichter: Martin Holzhauser (Penzing) - Zuschauer: 100