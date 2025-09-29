Der TSV Seeg mischt ganz oben mit
Kreisligist gewinnt 5:1 in Neubablonz +++ TSV Kottern II dreht ganz spät Partie gegen Rettenberg und bleibt vorne +++ Oberstaufen sendet Lebenszeichen
Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg setzte in der Kreisliga Süd ein weiteres Ausrufezeichen. Durch den 5:1-Erfolg beim BSK Olympia Neugablonz ist der TSV ganz vorne mit dabei, punktgleich mit dem Spitzenreiter TSV Kottern II (3:1 gegen den FC Rettenberg) und dem FC Oberstdorf (4:0 gegen den SV Mauerstetten). Die rote Laterne hat die SG Oberstaufen/Stiefenhofen durch den 3:2-Erfolg gegen den VfB Durach II wieder abgegeben.
Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr
Im Waldstadion kam es zu einem einseitigen Duell zwischen BSK Olympia Neugablonz und TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg, das die Seeger mit 5:1 für sich entschieden. Matthias Gast brachte den TSV in der 28. Minute in Führung, Phillip Rück erhöhte sechs Minuten später. Zwar schöpfte der BSK wieder Hoffnung, als Dzhan Karabash kurz darauf der Anschlusstreffer gelang. In der zweiten Halbzeit waren die Seeger aber nicht mehr zu stoppen. Stefan Singer stellte in der 70. Minute auf 1:3. Andreas Mayer und erneut Singer sorgten in den Schlusssekunden für den 1:5-Endstand.Schiedsrichterin:
Isabel Didita (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer:
100
Fr., 26.09.2025, 17:15 Uhr
Acht Treffer gab es beim spektakulären Duell zwischen SC Untrasried und SG Betzigau/Wildpoldsried zu sehen, das der SCU letztlich mit 5:3 gewann. Zunächst gab die SG den Ton an. David Fleschutz traf in der 29. Minute zum 0:1, Robin Goger ließ in der 38. Minute das 0:2 folgen. Kurz vor der Pause brachte Tobias Kopf Untrasried auf 1:2 heran. Als nach der Halbzeit Lukas Liebmann für Betzigau zum 1:3 traf, schien die Partie gelaufen. Doch Untrasried antwortete prompt: Alexander Gropper und Alexander Wiest glichen per Doppelschlag zum 3:3 (73./77.) aus. Samuel Prinz brachte die Gastgeber in der 84. Minute mit einem Kopfballtreffer erstmals in Führung, bevor Thomas Brutscher in der Nachspielzeit auf 5:3 erhöhte. Betzigaus Johannes Epp sah danach die letztlich bedeutungslose Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter:
Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer:
180
Auch beim FC Blonhofen gab es acht Treffer zu bestaunen, wobei sich hier der TSV Obergünzburg mit 5:3 durchsetzte. Andreas Hanslick sorgte in der 3. Minute nach einem Steckpass von Benjamin Dorn für das 0:1 und erhöhte nur zwei Minuten, als er eine Flanke von Markus Dietrich verwertete. Blonhofen kam durch Julian Bauer in der 18. Minute auf 1:2 heran, doch wenig später war der FCB entscheidend geschwächt. Michael Rudolf hatte in der 25. Minute nach einer Notbremse die rote Karte gesehen. Trotz Unterzahl glich Bauer in der 29. Minute sogar aus. Doch vor der Halbzeit erarbeietete sich Obergünzburg den entscheidenden Vorsprung. Hanslick auf 2:3, Dorn sorgte wenig später für das 2:4. Zwar verkürzte Daniel Mohr in der 73. Minute noch einmal, doch der TSV Obergünzburg hatte das letzte Wort. Marian Bauschmid entschied in der Nachspielzeit mit einem prächtigen Schuss zum 3:5 die abwechslungsreiche Partie endgültig.Schiedsrichter:
Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer:
100
Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
Im Oybele-Stadion dominierte der FC Oberstdorf das Geschehen und bezwang den SV Mauerstetten mit 4:0. Jakob Hasselberger eröffnete den Torreigen in der 11. Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Pirmin Wegele auf 2:0. Nach einer Gelb-Roten Karte für Bastian Peukert (62.) war Mauerstetten personell geschwächt. Dies nutzte der FCO. Hasselberger schnürte seinen Dreierpack mit zwei weiteren Treffern in der 80. und 82. Minute.Schiedsrichter:
Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer:
100
Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr
Im spannenden Duell zwischen dem TSV Buching/Trauchgau und dem FC Füssen fehlten nur die Tore. Beide Mannschaften zeigten engagierte Leistungen, doch die Abwehrreihen standen sicher. Trotz mehrerer guter Torchancen auf beiden Seiten konnte kein Team den entscheidenden Treffer erzielen. Schiedsrichter:
Tobias Barth (Peiting) - Zuschauer:
250
Do., 25.09.2025, 19:00 Uhr
Mit einem furiosen Schlussspurt drehte der TSV Kottern II die Partie gegen den FC Rettenberg und gewann durch drei Treffer innerhalb von sieben Minuten noch 3:1. Nach torloser erster Halbzeit nahm die Partie in der 67. Minute Fahrt auf. Fabian Reitemann köpfte nach einer Flanke von Severin Gert zum 0:1 ein. Doch Kottern zeigte Kampfgeist und glich in der 89. Minute durch Jonas Ender aus. In der Nachspielzeit drehte Kottern das Spiel: Zunächst traf Noah Hackenschmidt in der vierten Minute der Nachspielzeit, 120 Sekunden später machte Giuseppe Savoca mit dem 3:1 alles klar.Schiedsrichter:
Roman Lars Frost (Obermeitingen) - Zuschauer:
100
Der SSV Wertach setzte sich mit 2:1 beim Kellerkind FC Türksport Kempten durch. Martin Suntheim brachte den SSV in der 33. Minute nach Vorarbeit von David Hauber in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich Furkan Fidan für Türksport aus. In der 80. Minute sicherte sich Wertach den Sieg, als Martin Neuhauser nach einem schönen Pass von Suntheim das entscheidende Tor erzielte. Schiedsrichter:
Martin Holzhauser (Penzing) - Zuschauer:
100
Die SG Oberstaufen/Stiefenhofen kann doch noch gewinnen und setzte sich mit 3:2 gegen den VfB Durach II durch. Die SG begann gut: Lukas Freidl erzielte in der 22. Minute per Freistoß das 1:0, nur vier Minuten später jubelte Freidl schon wieder. Nach einer Vorlage von Marcel Fink stellte er auf 2:0. Als Fink - von Freidl in Szene gesetzt - kurz vor der Halbzeit auf 3:0 Freidl stellte, schien alles klar zu sein. Doch Durach kam spät zurück ins Spiel: Jonas Schäfer verkürzte in der 79. Minute per Kopfball. In der Nachspielzeit erzielte Lukas Holderied nach Vorarbeit von Kilian Gehring sogar das 3:2, doch die Zeit reichte nicht mehr für den Ausgleich. Schiedsrichter:
Andreas Rieger (Ettenkirch) - Zuschauer:
69