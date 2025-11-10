Der TSV Seeg ist wieder dran

Florian Fink (rechts) musse sich mit der SG Betzigau/Wildpoldsried gegen Seeg geschlagen geben. – Foto: Helmut Betz

In der Allgäuer Kreisliga Süd kam der Herbstmeister TSV Kottern II unter die Räder. Mit 1:5 verlor der bisherige Spitzenreiter beim Kellerkind FC Blonhofen und musste die Spitze damit an den FC Oberstdorf abtreten. Auch der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg kann vom Patzer der Bayernliga-Reserve profitieren und ist nun wieder bis auf drei Zähler an Kottern rangerückt.



Es war keine leichte Aufgabe für den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg, doch letztlich stand ein 1:0-Erfolg bei der SG Betzigau/Wildpoldsried zubuche. Auf einen Treffer hatten die Fans lange warten mussen, zumeist spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab. In der 70. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Phillip Rück erzielte nach einer Vorlage von Christoph Pracht das 0:1.Schiedsrichter: Tobias Jehle (Königsbrunn) - Zuschauer: 100



In der zweiten Halbzeit war die SG Oberstaufen/Stiefenhofen chancenlos und kassierte gegen den SV Mauerstetten eine 2:5-Niederlage. Dabei hatte die SG gubt begonnen. Sebastian Dorner stellte bereits in der 5. Minute auf 1:0, Lukas Dorner erhöhte sogar auf 2:0 (27.). Dann aber verkürzte Martin Wahl unmittelbar vor der Halbzeit und verlieh damit Mauerstetten neuen Schwung. Nach der Pause glich Tobias Junginger aus (58.). Ein Elfmeter von Wahl brachte Mauerstetten in Führung (73.), es folgten weitere Treffer durch Junginger (78.) und stefan Moser (80.).Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 80



Für den VfB Durach II war der 1:0-Erfolg gegen den FC Füssen richtungsweisend, nachdem die Abstiegszone zuletzt immer näher gekommen war. In einer spannenden Partie erzielte Lukas Hoschka in der 61. Minute das entscheidende Tor für Durach, nachdem Kilian Gehring ihn perfekt bediente. In der Nachspielzeit sah Johannes Umkehrer vom FC Füssen noch die gelb-rote Karte.Schiedsrichterin: Isabel Didita (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 70



Obwohl der TSV Obergünzburg mehr als 70 Minuten in Überzahl spielte, hatte er so seine Probleme mit dem BSK Olympia Neugablonz. Nach einem packenden Hin und Her gelang aber noch ein 3:2-Erfolg. Mendim Haliti brachte Neugablonz zunächst in Führung (18.), doch nur zwei Minute später glich Felix Rauscher für Obergünzburg aus. Da war der BSK nach dem Platzverweis für Fabio Reichert bereits dezimiert. Trotzdem gingen die Neugablonzer eine Viertelstunde vor Schluss durch Haliti erneut in Führung. Mit einem Kraftakt drehte Obergünzburg aber doch noch. Benjamin Dorn (82.) und Dominik Heinold (88.) machten aus dem 1:2 einen 3:2-Sieg.Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 125



Der FC Oberstdorf nutzte die Gunst der Stunde und holte sich mit dem 2:0-Sieg gegen den TSV Buching/Trauchgau die Tabellenspitze zurück. Pirmin Wegele brachte den FCO in der 61. Minute nach Vorarbeit von Markus Übelhör in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Jakob Hasselberger auf 2:0, nachdem Niklas Rohner ihn mustergültig bedient hatte. Damit war die Partie entschieden.Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 100



Für eine faustdicke Überraschung sorgte der FC Blonhofen mit dem 5:1-Erfolg gegen den TSV Kottern II. Patrick Hakala sorgte per Elfmeter in der 14. Minute für die FB-Führung, die Matthias Kuisel in der 30. Minute ausbaute. Thomas Lutz traf in der 79. Minute sogar zum 3:0, bevor auch Kottern mal auf sich aufmerksam machte. Matthias Hoffmann verkürzte in der 81. Minute. Doch der Sturmlauf des Herbstmeisters blieb aus, stattdessen schraubten Hakala (84.) und Valentin Bauer (90.) das Ergebis sogar auf 5:1.Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 180



Einen Blitzstart legte der FC Türksport Kempten hin und ließ angesichts einer 2:0-Führung alle sportlichen Probleme vergessen. Aber nur kurz, denn am Ende behielt der SC Untrasried mit 5:2 die Oberhand. Türksport legte durch Sezer Yazir (6./14.) zwei Treffer vor. Doch Untrasried zeigte Moral: Alexander Wiest verkürzte in der 25. Minute nach einer Flanke von Alexander Gropper. Gleich nach der Pause glich Wiest aus (49.), bevor Gropper in der 58. Minute die erstmalige Führung erzielte. Samuel Prinz erhöhte in der 70. Minute auf 4:2, ehe Gropper mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute den Endstand herstellte. Und es kam noch schlimmer für die Kemptener, denn in der Nachspielzeit sah Hayrettin Cirak die rote Karte.Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 150

Im Kellerduell zwischen dem SSV Wertach und FC Rettenberg gab es keinen Sieger. Trotz eines engagierten Spiels und zahlreicher Torchancen endete die Partie mit einem leistungsgerechten 0:0.

Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 200