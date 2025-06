Der TSV Seckmauern jubelt spät und steigt auf

Sandbach. Der TSV Seckmauern hat seine überragende Spielzeit mit dem 2:0 (0:0)-Endspielsieg in der Gruppenliga-Relegation gegen Lokalrivale TSV Höchst gekrönt, der wiederum absteigt. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussminute, nachdem sich beide Teams einen harten Kampf geliefert hatten.

Für die Höchster kam diese Relegationsrunde alles andere als günstig: Personelle Probleme ließen den Gruppenligisten auf dem Zahnfleisch gehen. Ein großes Danke richtete er Höchster Jens Krätschmer schon vorneweg an den Gegner, der es durch sein Einverständnis, das Spiel zu verlegen, logistisch ermöglichte, dass die Höchster das lange geplante Spiel am Pfingstmontag mit der Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt durchführen konnten.

In der 65. Minute musste Seckmauerns Luca Siebenlist nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Das wiederum änderte die Statik des Spiels: „Wir hatten fortan mehr den Ball, konnten weiter nach vorn verschieben, während Seckmauern nun auf Nadelstiche setzte“, so Krätschmer.

Beide Relegationsteilnehmer traten zunächst abwartend auf, lieferten sich in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel. Nach einer Viertelstunde kam bereits Rico Blecher für Roman Heinisch und hätte fast mit seiner ersten Aktion die Höchster Führung hergestellt: Gleich zweimal prüfte er Seckmauerns Schlussmann Florian Kalweit. Die erste Chance für Seckmauern besaß Jason Fuchs, der nach einem Steckpass den Ball knapp vorbeischoss. Nach dem Seitenwechsel hatten die Höchster optisch das Übergewicht, und dazu eine hochkarätige Chance zur Führung. Spielertrainer Christian Remmers versuchte, mit einem Übersteiger an Seckmauerns Schlussmann Kalweit vorbeizugehen, blieb aber hängen. Auf der anderen Spielfeldseite kam Seckmauern nach einem Eckball zu einer klaren Tormöglichkeit. Lucas Oppermann versuchte, das Spielgerät mit der Hacke auf das Tor zu befördern, doch auch dieser Abschluss war nicht vom Erfolg gekrönt.

TSV Seckmauern schockt Höchst in der Schlussphase

Mit der Schlussphase brach auch die Zeit der Entscheidungen an: Ein Fehler im Spielaufbau der Höchster nutzte Seckmauern mit einem schnellen Konter, bei dem Lucas Oppermann die Nerven behielt, sich mit einem Übersteiger Platz verschaffte, und so die Gelegenheit besaß, den Ball im Höchster Tor zum 1:0 (90.) unterzubringen. In der Nachspielzeit leistete Oppermann eine mustergültige Vorarbeit, aus der Jason Fuchs (90.+3) den zweiten Seckmaurer Treffer erzielte. Danach war direkt Schluss.

Riesenfreude beim TSV Seckmauern, der eine überragende Kreisoberliga-Spielzeit hingelegt hatte und nun über die Relegationsrunde den Aufstieg in Gruppenliga perfekt machte. Für die Höchster war es eine ganz bittere Stunde, wie Jens Krätschmer vom bisherigen Gruppenligisten mitteilte: „Wir waren zwölf Jahre lang ununterbrochen in der Gruppenliga. Der Abstieg fand aber nicht heute statt. Den möglichen Klassenerhalt haben wir bereits während der laufenden Meisterschaftsrunde verspielt, wo uns am Ende ein Zähler zum Ligaerhalt gefehlt hat.“

Einen Aderlass und damit einen Umbruch wird es beim Absteiger nicht geben, auch wenn der ein oder andere Leistungsträger bekanntermaßen aufhört. „Wir haben uns diese Suppe selbst eingebrockt, nun müssen wir sie auch gemeinsam auslöffeln“, so Krätschmer.