Der TSV Schwabmünchen wird beim Training Meister Weil Kontrahent Durach am Dienstagabend in Rain verliert, ist der TSV Schwabmünchen vorzeitig Meister in der Landesliga. Die Nachricht erreichte das Team beim Training. von Christian Kruppe · Heute, 12:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Kruppe

Es war etwa 19.45 Uhr, als auf dem Nebenfeld am Schwabmünchner Fußballplatz die ersten Raketen in den Himmel flogen. Und schon brach Jubel auf der Wiese auf, denn dort trainierte die Schwabmünchner Landesligamannschaft. Schnell war klar, dass das Feuerwerk nur eines bedeutet: Kontrahent Durach hat sein Nachholspiel in Rain verloren und so den Schwabmünchnern den vorzeitigen Titelgewinn und Wiederaufstieg in die Bayernliga gesichert. Dabei spielte mit Dennis Lechner ausgerechnet ein ehemaliger Schwabmünchner mit zwei Toren eine entscheidende Rolle. In einer Jubeltraube lagen sich die Spieler in den Armen, ehe sie einen Kreis bildeten, in dessen Zentrum „Chef-Ansager“ Fabio Zeche laut schrie: „Was sind wir?“, und das Team mit „Meister sind wir“ antwortete. Der Rest war Freude pur, Spieler, Trainerteam und Teile der Vorstandschaft lagen sich jubelnd in den Armen. Auf dem Weg zum Hauptplatz gab es dann die erste Überraschung, denn auf der Videowand stand groß „Bayernliga wir kommen“. Schnell sammelte sich das Team, mit den ersten Bieren in der Hand, nochmals zum Foto mit passendem Hintergrund. Derweil gingen auf allen Kanälen die ersten Glückwünsche ein. „Thommy Rudolph war der Erste“, berichtet Kapitän Tim Uhde. Rudolph spielte zehn Jahre für den TSV und ist seit zwei Spielzeiten erfolgreich Trainer beim FC Gundelfingen – in der kommenden Saison einer der Schwabmünchner Gegner.

Schwabmünchner Aufstieg: Gefeiert wurde bis in die Morgenstunden Fußballchef Germar Thiele kam erst später hinzu und wurde von der Mannschaft mit einer kräftigen Bierdusche empfangen. Bei seinem letztlich erfolglosen Fluchtversuch zeigte er aber überraschende Sprint-Qualitäten. Singend und tanzend ging es erst in der Kabine, später im benachbarten Restaurant, mit der Feier weiter. Bis weit nach Mitternacht feierten die Schwabmünchner den nun sicheren Titel, teilweise noch in ihren Trainingsklamotten samt Fußballschuhen. Mit dabei war eine große Menge stolz auf das Geleistete. „Fünf Spiele vor Saisonende Meister zu sein, das ist schon eine Ansage“, jubelte der stellvertretende Abteilungsleiter Stefan Ammann. Auch Trainer Emanuel Baum stimmte in die Lobeshymnen ein: „Vor allem der Teamgeist war der Schlüssel zum Erfolg.“ Auch Schwabmünchens designierter Bürgermeister Benjamin Schorer stieß noch kurz zur Feier, um dem Team seine Glückwünsche auszusprechen. Was in Schwabmünchen nun noch fehlt, ist ein Rathausbalkon für die offizielle Meisterfeier.