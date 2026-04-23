Der TSV Schwabmünchen wird beim Training Meister

Es war etwa 19.45 Uhr, als auf dem Nebenfeld am Schwabmünchner Fußballplatz die ersten Raketen in den Himmel flogen. Und schon brach Jubel auf der Wiese auf, denn dort trainierte die Schwabmünchner Landesligamannschaft. Schnell war klar, dass das Feuerwerk nur eines bedeutet: Kontrahent Durach hat sein Nachholspiel in Rain verloren und so den Schwabmünchnern den vorzeitigen Titelgewinn und Wiederaufstieg in die Bayernliga gesichert. Dabei spielte mit Dennis Lechner ausgerechnet ein ehemaliger Schwabmünchner mit zwei Toren eine entscheidende Rolle.
In einer Jubeltraube lagen sich die Spieler in den Armen, ehe sie einen Kreis bildeten, in dessen Zentrum „Chef-Ansager“ Fabio Zeche laut schrie: „Was sind wir?“, und das Team mit „Meister sind wir“ antwortete. Der Rest war Freude pur, Spieler, Trainerteam und Teile der Vorstandschaft lagen sich jubelnd in den Armen. Auf dem Weg zum Hauptplatz gab es dann die erste Überraschung, denn auf der Videowand stand groß „Bayernliga wir kommen“. Schnell sammelte sich das Team, mit den ersten Bieren in der Hand, nochmals zum Foto mit passendem Hintergrund. Derweil gingen auf allen Kanälen die ersten Glückwünsche ein. „Thommy Rudolph war der Erste“, berichtet Kapitän Tim Uhde. Rudolph spielte zehn Jahre für den TSV und ist seit zwei Spielzeiten erfolgreich Trainer beim FC Gundelfingen – in der kommenden Saison einer der Schwabmünchner Gegner.
Fußballchef Germar Thiele kam erst später hinzu und wurde von der Mannschaft mit einer kräftigen Bierdusche empfangen. Bei seinem letztlich erfolglosen Fluchtversuch zeigte er aber überraschende Sprint-Qualitäten. Singend und tanzend ging es erst in der Kabine, später im benachbarten Restaurant, mit der Feier weiter. Bis weit nach Mitternacht feierten die Schwabmünchner den nun sicheren Titel, teilweise noch in ihren Trainingsklamotten samt Fußballschuhen.
Mit dabei war eine große Menge stolz auf das Geleistete. „Fünf Spiele vor Saisonende Meister zu sein, das ist schon eine Ansage“, jubelte der stellvertretende Abteilungsleiter Stefan Ammann. Auch Trainer Emanuel Baum stimmte in die Lobeshymnen ein: „Vor allem der Teamgeist war der Schlüssel zum Erfolg.“ Auch Schwabmünchens designierter Bürgermeister Benjamin Schorer stieß noch kurz zur Feier, um dem Team seine Glückwünsche auszusprechen. Was in Schwabmünchen nun noch fehlt, ist ein Rathausbalkon für die offizielle Meisterfeier.
„Wir können jetzt vier Wochen lang feiern“, stellt Trainer Emanuel Baum fest, trotzdem wollen die Schwabmünchner die kommenden Spiele ernst nehmen. Für die anstehende Bayernligasaison sieht es so aus, dass das Team weitgehend zusammenbleibt. Zwar gab es dazu von offizieller Seite noch keine Bestätigungen, die Gerüchte deuten in jedem Fall in diese Richtung. Immer wieder betonten Trainer Baum oder der sportliche Leiter Matthias Vogel, dass „die Mannschaft auch in der Bayernliga mithalten kann.“ Abteilungsleiter Germar Thiele ist ebenfalls davon überzeugt: „Ich denke, wir werden uns schnell in der Liga etablieren können.“ Und für Sportdirektor Manfred Bock ist hauptsächlich eines wichtig: „Nie wieder Landesliga.“ Ein Ziel, das für die Schwabmünchner gar nicht so unrealistisch erscheint, vor allem wenn man sich die Entwicklung rund um den sportlichen Bereich ansieht. „Wir bieten mittlerweile ein Umfeld, das selbst in der Bayernliga nicht überall so ist“, zeigt sich Germar Thiele überzeugt.